۵ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۳

آیین نخل گردانی سالار و سرور شهیدان در روز عاشورا خمین

آیین نخل گردانی سالار و سرور شهیدان در روز عاشورا خمین

نخل ۴۰۰ساله شهر خمین در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

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کد خبر 1405040700403
رضا تربتی
دبیر محمد آوخ

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