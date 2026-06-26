https://www.chtn.ir/x4rSx۵ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۳ کد خبر 1405040700403 فیلم مستند آیین نخل گردانی سالار و سرور شهیدان در روز عاشورا خمین نخل ۴۰۰ساله شهر خمین در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. دریافت 18 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405040700403 رضا تربتی دبیر محمد آوخ برچسبها نخل گردانی خمین ماه محرم استان مرکزی پربینندهترینها سازههای آبیتاریخی شوشتر؛ میراثجهانی خوزستان طنین ۳۰۰ ساله ارادت در دل البرز؛ علمواچینی انبوه، سپری قدسی بر پیکرهی… آیین عزاداری عاشورای حسینی در حرم مطهر بانوی کریمه اهل بیت(ع) آیین مجمعبران روستای مرکیه صومعهسرا؛ ثبت در تقویم رویدادهای گردشگری کشور
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