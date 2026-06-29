به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید رضا محمودی قوژدی امروز دوشنبه هشتم تیر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: رویداد ریابی‌ها که با هدف تقویت پیوندهای اجتماعی و بازتعریف جایگاه فرهنگی روستا برگزار شد و بیش از آن‌که یک نشست دوستانه باشد، یک اقدام عملی در راستای «توسعه پایدار» و «برندینگ جهانی» میراث ریاب تلقی می‌شود و حاصل یک مدل جامع از «مشارکت‌های اجتماعی» است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گناباد ادامه داد: این برنامه با هم‌افزایی میان انجمن میراث‌فرهنگی، دهیاری و شورای اسلامی روستا به ثمر رسیده و نشان‌دهنده بلوغ بالای مشارکت مردمی در ریاب است.

محمودی قوژدی با بیان این‌که ریاب امروز در حال گذار از مدل‌های سنتی به سوی یک «آینده‌نگری هوشمندانه» است، گفت: اقداماتی که امروز توسط مردم، جوانان و نخبگان ریاب در این جلسه صورت گرفت، در واقع سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده است. ما امروز بذر تصمیماتی را کاشتیم که نتایج درخشان آن را در سال‌های آینده خواهیم دید، این یعنی نگاهی فراتر از امروز و تلاشی برای خلق میراثی ماندگار برای فرزندانمان درسی برگرفته از پیام میراث جهانی قنات قصبه برای قرن‌های آینده است.

مدیر پایگاه جهانی قنات گناباد به موضوع «سرمایه‌های اجتماعی» اشاره و اظهار کرد: یکی از دستاوردهای کلیدی این نشست، زمینه‌سازی برای تشکیل یک «بانک اطلاعاتی جامع از سرمایه‌های اجتماعی و انسانی» ریابی‌ها در سراسر جهان است.

او تصریح کرد: هدف نهایی، به‌کارگیری توانمندی‌های متکثر و استفاده از ظرفیت نخبگان در تخصص‌های مختلف است تا از این طریق، زمینه‌ای فراهم شود که تمامی اقشار ریابی‌ها با قابلیت‌های متنوعشان در سطح جهانی دیده شده و در توسعه روستا سهیم شوند، این رویکرد جامع، در واقع گامی استراتژیک برای گستردن دامنه اثرگذاری ریاب و زمینه‌سازی برای «ثبت جهانی» در سازمان جهانی گردشگری است.

محمودی قوژدی افزود: با ایجاد این شبکه ارتباطی و بهره‌گیری از استانداردهای بین‌المللی، ریاب می‌تواند به عنوان یک الگوی جهانی در حوزه گردشگری فرهنگی و معماری بومی شناخته شود.

او تصریح کرد: این نشست استراتژیک با حضور جمعی از مقامات ارشد اجرایی و علمی برگزار شد که حضور آن‌ها، تائیدی بر جایگاه علمی و سیاسی این تحول در ریاب بود. در این جمع، هادی محمدپور نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی، مهدی صفاری شهردار گناباد، قدیر پریچه شهردار روشناوند، یاسر اسماعیلیان رئیس دانشگاه گناباد و همچنین بخشداران بخش مرکزی و کاخک، در کنار نخبگان و اصحاب رسانه حضور یافتند تا بر این مدل نوین از «توسعه جامعه‌محور» مهر تأیید بزنند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گناباد اظهار کرد: برنامه‌های این گردهمایی با رویکرد «پایداری فرهنگی» طراحی شده بود. این مراسم با ارائه گزارش‌های تفصیلی و شفاف از فعالیت‌های روستا توسط دهیار و خوش‌آمدگویی به میهمانان آغاز شد. در بخش فرهنگی، اجرای هنر «نقالی» توسط دختری توانمند به نام « زینب پاسبان»، نمادی از «انتقال بین‌نسلی میراث» بود که نشان داد چگونه نسل جدید ریاب، میراث نیاکان خود را با توانمندی‌های امروز بازتعریف می‌کند. این شور فرهنگی با شعرخوانی اهالی و پخش کلیپی جامع از آیین‌های عاشورایی ریاب تکمیل شد که بازتاب‌دهنده عمق ایمان و هویت بصری این منطقه در تلاقی هنر و دین بود.

انتهای پیام/