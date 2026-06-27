۶ تیر ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۹

طبق رسم ۱۰۰ ساله انجام شد:

علم‌گردانی در بنای تاریخی مقبره شیخ بابا لقمان سرخسی

علم‌گردانی در بنای تاریخی مقبره شیخ بابا لقمان سرخسی

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سرخس گفت: براساس یک رسم دیرینه با بیش از یک قرن قدمت «علم‌گردانی» در مقبره شیخ بابا لقمان سرخسی انجام که نمادی از ارادت موروثی مردم این منطقه به علمدار کربلا و در روز تاسوعای حسینی است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم شعبان پور امروز شنبه ششم تیر ماه ۱۴۰۵ بیان کرد: امسال نیز آیین «علم‌گردانی» که یکی از برجسته‌ترین و کهن‌ترین رسوم مذهبی در خراسان رضوی است، مراسم عزاداری، نوحه سرایی و علم گردانی مسجد صاحب الزمان (عج) و هیئت حسینیه اهل بیت (ع) عباس آباد طبق رسوم صدساله و آئین مداحی و سینه زنی انجام شد. 

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سرخس تصریح کرد: علم‌گردانی در شهر سرخس قدمت دیرینه ای دارد و یادگاری ارزشمند از نسل‌های گذشته است که به صورت موروثی و سینه‌به‌سینه به نسل امروز منتقل شده است.

آرامگاه بابا لقمان در سه کیلومتری شمال شهر سرخس قرار دارد، آرامگاه این عارف نامدار قرن چهارم هجری، با گنبد دوپوش، ایوان بلند و آجرکاری‌های ظریف دوره سلجوقی، جلوه‌ای از معماری اصیل ایرانی‌اسلامی را به نمایش گذاشته است، بنایی که پس از قرن‌ها همچنان استوار، روایتگر تاریخ و عرفان این سرزمین است.

بنای آرامگاه لقمان سرخسی در ۱۵ دی ۱۳۱۰ با شمارهٔ ثبت ۱۶۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده ‌است‌.

علم‌گردانی در بنای تاریخی مقبره شیخ بابا لقمان سرخسی

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کد خبر 1405040600365
محمدعلی علی نژاد
دبیر مرضیه امیری

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