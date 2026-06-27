به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم شعبان پور امروز شنبه ششم تیر ماه ۱۴۰۵ بیان کرد: امسال نیز آیین «علم‌گردانی» که یکی از برجسته‌ترین و کهن‌ترین رسوم مذهبی در خراسان رضوی است، مراسم عزاداری، نوحه سرایی و علم گردانی مسجد صاحب الزمان (عج) و هیئت حسینیه اهل بیت (ع) عباس آباد طبق رسوم صدساله و آئین مداحی و سینه زنی انجام شد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سرخس تصریح کرد: علم‌گردانی در شهر سرخس قدمت دیرینه ای دارد و یادگاری ارزشمند از نسل‌های گذشته است که به صورت موروثی و سینه‌به‌سینه به نسل امروز منتقل شده است.

آرامگاه بابا لقمان در سه کیلومتری شمال شهر سرخس قرار دارد، آرامگاه این عارف نامدار قرن چهارم هجری، با گنبد دوپوش، ایوان بلند و آجرکاری‌های ظریف دوره سلجوقی، جلوه‌ای از معماری اصیل ایرانی‌اسلامی را به نمایش گذاشته است، بنایی که پس از قرن‌ها همچنان استوار، روایتگر تاریخ و عرفان این سرزمین است.

بنای آرامگاه لقمان سرخسی در ۱۵ دی ۱۳۱۰ با شمارهٔ ثبت ۱۶۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده ‌است‌.

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