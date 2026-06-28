انتصاب دبیر میز تخصصی گردشگری کویر در استان خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدجواد موسوی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی طی حکمی دبیر میز تخصصی گردشگری کویر در استان را منصوب کرد.
در بخشی از حکم سیدجواد موسوی برای مهدی ذوالفقاری آمده است: انتظار میرود با رویکردی نتیجهگرا، فرابخشی و بهرهگیری از ظرفیتهای تمامی شهرستانهای همجوار کویر، مأموریتها را با هماهنگی معاونت گردشگری اداره کل، تا حصول نتیجه پیگیری کنید.
گردشگری کویر یکی از ظرفیتهای مهم گردشگری استان خراسان رضوی است که بخشهای وسیعی از غرب و جنوب استان شامل شهرستانهای سبزوار، گناباد، بجستان، خلیل آباد، مهولات، داورزن، بردسکن، خواف، تایباد و ششتمد است.
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