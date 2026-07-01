موزه‌ ابو داود محلی مناسب برای معرفی آداب و رسوم مردم شهرستان کارون

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد جوروند در این بازدید بیان کرد: این موزه که گنجینه‌ای ارزشمند از آداب و رسوم، فرهنگ بومی و همچنین ادوات و اشیای قدیمی مورد استفاده در زندگی روزمره است فضایی منحصربفرد برای علاقمندان به آشنایی با آداب و رسوم است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان افزود: نکته درخور توجه این این است که موزه ابو داوود در حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران آسیب دیده اما روحیه مقاومت در این مکان هویداست چراکه جالب‌ترین بخش آن نمایش تکه‌ای از موشک به‌جای مانده از این حملات در کنار اشیای تاریخی است که روایتگر تلفیق تاریخ و مقاومت است.

او ادامه داد: این موزه با زحمات آقای ابو داوود در مدت زمان ۲۰ سال جمع‌آوری شده و در معرض دید قرار گرفته است.

جوروند خاطرنشان کرد: اخیرا با همت اداره میراث‌فرهنگی شهرستان کارون این موزه معرفی و به محلی مناسب برای گردشگران تبدیل شده است.

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