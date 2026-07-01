بهگزارش خبرنگار میراث آریا، نشست شورای اداری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان، چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ باحضور محمد جوروند مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان، معاونان، رؤسای ادارات میراثفرهنگی شهرستانها و مدیران پایگاههای میراث جهانی و ملی استان در تالار استاد عزتالله نگهبان برگزار شد.
محمد جوروند در این نشست با اشاره به ضرورت حفظ انسجام، هماهنگی و وحدت کلمه در بدنه ادارهکل، گفت: حفاظت از میراثفرهنگی، موزهها و آثار تاریخی در شرایط دشوار نیز باید با جدیت ادامه یابد و کارکنان این حوزه در ماههای گذشته عملکرد قابلتقدیری داشتهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان با انتقاد از تأخیر در پاسخگویی برخی شهرستانها به مکاتبات اداری، تأکید کرد: پاسخ به نامههای مهم باید در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود و رؤسای شهرستانی باید ارتباطات اداری را با نظم و دقت بیشتری پیگیری کنند.
او با اشاره به کمبود نیرو در بخشهای مختلف، از نهایی شدن برنامهریزیهای مربوط به تأمین و ساماندهی نیروی انسانی خبر داد و افزود: پیگیری برگزاری آزمونهای استخدامی میتواند بخش مهمی از مشکلات شهرستانها و ستاد را برطرف کند.
جوروند همچنین بر استفاده از نیروهای بومی در جذبهای آتی تأکید کرد.
او در ادامه با بیان اینکه ظرفیت شرکتها و صنایع مستقر در شهرستانها باید بیشتر در خدمت توسعه میراثفرهنگی و گردشگری قرار گیرد، اضافه کرد: در قالب مسئولیت اجتماعی، نباید صرفاً به دریافت کمک نقدی اکتفا کرد و باید تجهیزات، خدمات و پشتیبانیهای اجرایی از ظرفیت بنگاههای اقتصادی محلی تأمین شود.
جوروند همچنین سرمایهگذاری در بخش گردشگری را از اولویتهای اصلی ادارهکل دانست و تصریح کرد: سرمایهگذار باید مورد حمایت و تسهیلگری قرار گیرد نه اینکه با بوروکراسی و بیتوجهی دچار فرسایش شود.
به گفته مدیرکل: میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی باید بهصورت توأمان دیده شوند و مدیران شهرستانی در هر سه حوزه مسئولیت فعال داشته باشند.
در بخش دیگری از این نشست، گزارشی از وضعیت پایگاهها و طرحهای اجرایی استان ارائه شد که از آن جمله میتوان به پیشرفت طرح روشنایی چغازنبیل در شرایط دشوار، تهیه بستهای از طرحهای کوتاهمدت و بلندمدت، مشارکت بخش خصوصی و شرکتها در تأمین بخشی از نیازهای لجستیکی و نیز پیشرفت ۹۰ درصدی برخی اقدامات مرتبط با برق اضطراری اشاره کرد.
از دیگر محورهای مطرحشده در نشست، کمبود شدید نیروی انسانی در مجموعه بود که بر اساس گزارش ارائهشده، ساختار مصوب جدید ادارهکل از ۱۷۲ پست به ۴۰۹ پست افزایش یافته که در حال حاضر ۲۶۰ پست خالی در ساختار تشکیلاتی این ادارهکل خالی است. سند برنامهریزی منابع انسانی با هماهنگی وزارتخانه تهیه شده که با صدور مجوز برگزاری آزمون استخدامی میتوانیم از این ظرفیت ایجاد شده به بهترین شکل ممکن بهرهبرداری کنیم و نیاز و کمبود نیروی ادارات و نمایندگیهای تابعه را تا حدودی برطرف کنیم.
در این نشست همچنین موضوع پایگاهها، محوطههای تاریخی و تعامل شهرستانها با ادارهکل مورد بحث قرار گرفت و مدیران حاضر بر لزوم همافزایی، پاسخگویی سریع، حمایت از نیروهای اجرایی و تقویت ظرفیتهای گردشگری و صنایعدستی استان تأکید کردند.
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