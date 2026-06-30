بهگزارش خبرنگار میراث آریا، در زمینه توسعه همکاریهای بینبخشی و بهرهگیری از ظرفیتهای زیرساختی برای رونق اقتصاد فرهنگمحور، نشست راهبردی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان و ادارهکل پست استان امروز سه شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور محمد جوروند، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان، مهران حموله، مدیرکل پست استان، و جمعی از معاونان و مدیران دو دستگاه در اهواز برگزار شد.
این نشست با هدف تدوین تفاهمنامهای جامع برای استفاده از ظرفیتهای شبکه پستی در معرفی جاذبههای گردشگری، توسعه بازار صنایعدستی، هوشمندسازی خدمات و تقویت اقتصاد بومی استان تشکیل شد.
محمد جوروند در این نشست، همکاری با شرکت ملی پست را اقدامی راهبردی در مسیر معرفی ظرفیتهای کمنظیر تاریخی، فرهنگی و گردشگری خوزستان دانست و گفت: مشارکت در معرفی جاذبهها و آثار تاریخی استان به سراسر کشور و حتی خارج از مرزها، گامی مهم در مسیر توسعه گردشگری است و این همکاری میتواند افقهای تازهای را پیش روی میراثفرهنگی استان قرار دهد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان افزود: هدف ما این است که از همه ظرفیتهای ارتباطی و توزیعی شرکت ملی پست برای معرفی میراثفرهنگی، آثار تاریخی و جاذبههای گردشگری خوزستان بهره بگیریم و از این پس، شبکه پستی بهعنوان «سفیر فرهنگی میراث» در کنار ادارهکل میراثفرهنگی استان ایفای نقش کند.
او همچنین با اشاره به جایگاه صنایعدستی استان اظهار کرد: اتصال هنرمندان صنایعدستی به شبکههای توزیع نوین و توسعه تجارت الکترونیک، ضمن افزایش فروش محصولات، زمینه معرفی هنرهای اصیل خوزستان را در بازارهای داخلی و بینالمللی فراهم خواهد کرد و به افزایش درآمد تولیدکنندگان بومی میانجامد.
در ادامه این نشست، مهران حموله، مدیرکل پست استان خوزستان، با تشریح ظرفیتهای گسترده شرکت ملی پست، این مجموعه را یکی از مهمترین زیرساختهای خدماترسان کشور دانست و اظهار کرد: شرکت ملی پست با برخورداری از حدود یکهزار نقطه تماس، ۴۲۰ دفتر پیشخوان خدمات دولت و پوشش کامل مناطق شهری، روستایی و عشایری، آمادگی دارد در کنار ادارهکل میراثفرهنگی، نقش سفیر فرهنگی استان را ایفا کند.
او افزود: امروز مفتخریم تفاهمنامهای را برای توسعه همکاریها با ادارهکل میراثفرهنگی خوزستان تدوین کردهایم تا از ظرفیتهای گسترده شبکه پستی در معرفی آثار تاریخی، توسعه گردشگری و حمایت از هنرمندان صنایعدستی استفاده شود.
حموله با اشاره به محورهای این همکاری تصریح کرد: بهرهگیری از بسترهای تجارت الکترونیک، توسعه فروش اینترنتی صنایعدستی، تسهیل ارسال محصولات به سراسر کشور و بازارهای صادراتی و همچنین استفاده از ظرفیتهای طرح «جینف» (GNAF) برای ساماندهی اطلاعات مکانی اماکن تاریخی و گردشگری از مهمترین برنامههای مشترک دو دستگاه خواهد بود.
در این نشست همچنین بر استفاده از زیرساختهای ژئوکدینگ و خدمات هوشمند مکانی برای ثبت و ساماندهی اماکن گردشگری، کارگاهها و خانههای صنایعدستی تأکید شد تا دسترسی گردشگران و دریافت خدمات الکترونیکی با سهولت بیشتری انجام شود.
یکی دیگر از موضوعات مطرحشده، بهرهگیری از ظرفیت فرهنگی تمبرهای پستی برای معرفی آثار تاریخی، بناهای شاخص و جاذبههای گردشگری خوزستان بود که براساس توافق صورتگرفته، طراحی و انتشار تمبرهای اختصاصی با موضوع میراثفرهنگی استان در قالب تفاهمنامه مشترک پیگیری میشود.
در پایان این نشست، مقرر شد کارشناسان و معاونان تخصصی دو دستگاه با نهاییسازی مفاد تفاهمنامه، زمینه اجرای عملیاتی برنامههای مشترک را در کوتاهترین زمان ممکن فراهم کنند تا شبکه پستی خوزستان به زمینهای مؤثر برای معرفی میراثفرهنگی، توسعه گردشگری، حمایت از هنرمندان صنایعدستی و گسترش تجارت الکترونیک در استان تبدیل شود.
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