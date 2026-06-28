به گزارش خبرنگار میراث آریا، این رقابت که با همزمانی جام جهانی ۲۰۲۶ و با موضوع فوتبال برگزار شد که در آن بیش از ۱۲۰۰ اثر از هنرمندانی از ۵۴ کشور جهان به رقابت پرداختند.

جوایز این جشنواره به کارتونیست‌های ایرانی و کارتونیست‌هایی از کشورهای ترکیه، ایتالیا و کوبا تقسیم شد.

جشنواره دنیزلی از رویدادهای شناخته‌ شده کارتون در ترکیه به شمار می‌رود و هر ساله میزبان کارتونیست‌هایی از کشورهای مختلف است.

اثر برگزیده رافعی با نگاهی نمادین به مفهوم محبوبیت و قدرت می‌پردازد که در فضای ورزشگاه فوتبال اتفاق می‌افتد.

سجاد رافعی پیش از این نیز موفق به کسب جوایز متعدد بین‌المللی شده است. از جمله مهم‌ترین افتخارات او می‌توان به کسب جایزه «کلاه طلایی» جشنواره بین‌المللی Knokke-Heist بلژیک، قدیمی‌ترین و معتبرترین جشنواره کارتون جهان، جایزه اول Satyrikon لهستان و همچنین موفقیت در جشنواره‌های Aydin Doğan ترکیه، World Press Cartoon پرتغال، SICACO کره جنوبی، HumoDEVA رومانی و Cartoonmag ایران اشاره کرد.

آثار رافعی تاکنون در نمایشگاه‌ها و رویدادهای بین‌المللی متعددی به نمایش درآمده و عمدتا به موضوعات اجتماعی، صلح، آزادی، حقوق بشر و مسائل روز جهان می‌پردازند.

انتهای پیام/