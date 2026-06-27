به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد جوروند امروز ششم تیر ۱۴۰۵ در نشست کمیته اقتصاد و فرهنگ این اداره‌کل، بر ضرورت پیوند مؤثر میان ظرفیت‌های فرهنگی و فرصت‌های اقتصادی استان تأکید کرد و گفت: فرهنگ می‌تواند به‌جای هزینه‌بر بودن به یک منبع درآمدزا تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با بیان نمونه‌هایی از ظرفیت‌های بوم‌گردی، هتل‌ها، فضاهای گردشگری و هنرهای تجسمی افزود: اگر این ظرفیت‌ها به‌صورت حرفه‌ای و برنامه‌ریزی‌شده فعال شوند می‌توانند هم به توسعه فرهنگی و هم به رشد اقتصادی استان کمک کنند.

او با اشاره به ظرفیت‌های گسترده میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان بر لزوم استفاده از این حوزه‌ها در مسیر تولید ثروت و رونق اقتصادی تأکید کرد.

در ادامه این نشست، به تجربه‌های موفق در برخی مناطق از جمله چغازنبیل و روستاهای پیرامون آن اشاره شد؛ جایی که راه‌اندازی بوم‌گردی توسط خانواده‌های محلی توانسته در بهبود وضعیت معیشتی ساکنان اثرگذار باشد.

همچنین در این جلسه یادآوری شد که خوزستان با برخورداری از پنج اثر ثبت جهانی از جمله چغازنبیل، محوطه تاریخی شوش، سازه‌های آبی شوشتر، کاروانسرای افضل و راه‌آهن سراسری، از ظرفیت‌های کم‌نظیری برای توسعه گردشگری برخوردار است؛ با این حال، کمبود زیرساخت‌هایی مانند اقامتگاه‌ها، همچنان یکی از چالش‌های اصلی بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها است.

در بخش دیگری از نشست، نماینده سازمان اقتصاد و دارایی نیز با تأکید بر ارتباط تنگاتنگ اقتصاد و فرهنگ، از امکان تهیه طرح‌های امکان‌سنجی برای برخی مکان‌های تاریخی و فرهنگی و ارائه آن به سرمایه‌گذاران سخن گفت. موضوع مجوزهای بی‌نام و پیگیری آن‌ها از راه درگاه ملی مجوزها نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود.

نماینده اتاق اصناف اهواز هم با بیان این‌که «اقتصاد فرهنگ» باید به تخصیص بهینه منابع استانی به کالاها و محصولات فرهنگی منجر شود، بر استفاده از ظرفیت بازار، نمایشگاه‌های محلی و واحدهای صنفی در تحقق این هدف تأکید کرد و خواستار ارائه برنامه مشخص از سوی دستگاه‌های عضو کمیته برای جلسه آینده شد.

این نشست با هدف بررسی راهکارهای عملی برای تقویت ارتباط میان فرهنگ و اقتصاد و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های میراثی و گردشگری خوزستان برگزار شد؛ ظرفیتی که مسئولان حاضر بر این باورند می‌تواند نقش مهمی در توسعه پایدار استان ایفا کند.

جلسه کمیته اقتصاد و فرهنگ این اداره‌کل، پیش از ظهر امروز ششم تیرماه ۱۴۰۵ باحضور محمد جوروند مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، تبار قریب معاون گردشگری، محسن محمودی کوهی معاون توسعه مدیریت، احمدرضا حسینی بروجنی معاون میراث‌فرهنگی و نمایندگانی از اتاق اصناف اهواز، شهرداری اهواز و سازمان اقتصاد و دارایی در تالار استاد عزت‌الله نگهبان اداره‌کل برگزار شد.

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