به گزارش خبرنگار میراث آریا، حمیدرضا خادم، امروز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ در این باره اظهار کرد: این جشنواره گامی مهم برای احیای هویت طبیعی و فرهنگی شهرستان دزفول است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دزفول با اشاره به جایگاه ویژه این رودخانه در تاریخ و تمدن منطقه ادامه داد: رود دز شریان حیات شهرستان دزفول و یکی از ارزشمندترین سرمایههای طبیعی و فرهنگی ایران است که قرنهاست در شکلگیری هویت، تاریخ و زندگی مردم این دیار نقشآفرین بوده است.
او افزود: جشنواره «صد روز با رود دز» با هدف پاسداشت این میراث ارزشمند، توسعه گردشگری پایدار و افزایش نشاط اجتماعی طراحی به اجرا درمیآید.
خادم معتقد است: این رویداد با بهرهگیری از ظرفیتهای طبیعی، تاریخی و هنری شهرستان و به همت انجمن مردمنهاد دز پارس مجموعهای متنوع از برنامهها را در کنار رود زیبای دز برگزار میکند.
او اضافه کرد: از اجرای موسیقی و برنامههای آیینی و بومی گرفته تا برپایی نمایشگاه صنایعدستی، جشنواره غذاهای محلی، مسابقات ورزشی و تفریحات آبی، برنامههای آموزشی و رویدادهای ویژه خانوادهها و کودکان بخشهای مختلف این جشنواره را تشکیل میدهند.
خادم بیان کرد: این جشنواره تنها یک رویداد صرف نیست. ««صد روز با رود دز» در واقع حرکتی برای پیوند دوباره مردم با طبیعت، تاریخ و هویت این سرزمین است.
او ابراز کرد: هدف ما ایجاد تجربهای متفاوت برای شهروندان و گردشگران، حمایت از هنرمندان و فعالان صنایعدستی، رونق اقتصاد گردشگری و ترویج فرهنگ حفاظت از محیطزیست و رودخانه دز است.
خادم همچنین با بیان اینکه این رویداد فرصتی فراهم میآورد تا گردشگران از سراسر کشور با زیباییهای رود دز، بافت تاریخی دزفول و مهماننوازی مردم این شهرستان آشنا شوند و خاطرهای ماندگار از سفر به دزفول با خود به همراه ببرند ابراز امیدواری کرد: با همراهی مردم، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی جشنواره «صد روز با رود دز» به یکی از مهمترین رویدادهای گردشگری تابستانی کشور تبدیل شده و گامی مؤثر در معرفی دزفول بهعنوان مقصدی شاخص برای گردشگری فرهنگی و تاریخی باشد.
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