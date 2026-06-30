تداوم وزش باد و افزایش دمای هوا در استان بوشهر

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پیام مساعدی امروز سه‌شنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ با اشاره به تداوم وزش باد در سطح استان گفت: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا اواخر وقت امروز سه‌شنبه با تداوم وزش باد ملایم تا متوسط با جهت شمال غربی، سواحل و فراساحل استان به‌تناوب مواج خواهند بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: از بامداد فردا چهارشنبه وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی برای سطح استان و روی خلیج فارس پیش‌بینی می‌شود.

او از افزایش دمای هوا در سطح استان خبر داد و بیان کرد: دمای هوا در شبانه‌روز گذشته بین 40 تا 47 درجه سانتیگراد در استان بوشهر ثبت شده و گرمترین شهرستان‌ها تنگستان، دشتی و دشتستان بوده است.

مساعدی اضافه کرد: بر اساس پیش بینی 24 ساعت آینده وضعیت جوی و دریایی استان آسمان صاف همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی مناطق مه صبحگاهی است.

او با اشاره به وزش باد خاطرنشان کرد: سرعت باد در خشکی متغیر و غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت 10 تا 30 و گاهی تا 38 کیلومتر در ساعت پیش‌بینی می‌شود، اما روی خلیج‌فارس و سواحل استان این سرعت امروز به‌تناوب بین 16 تا 44 و گاهی تا 50 کیلومتر در ساعت خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر در خصوص ارتفاع موج در خلیج فارس با اشاره به وضعیت سواحل استان گفت: امروز ارتفاع موج در سواحل بین 90 تا 150 و در فراسواحل جنوبی گاهی تا 180 سانتیمتر خواهد بود، اما از فردا چهارشنبه این میزان کاهش یافته و بین 30 تا 90 و گاهی تا 120 سانتیمتر پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی زمان جزر و مد دریا در بندر بوشهر را برای روز فردا اعلام کرد: جزر اول ساعت 50 دقیقه بامداد، مد اول ساعت 08:46، جزر دوم ساعت 16:50 و مد دوم ساعت 22:45 خواهد بود.

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