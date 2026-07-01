۱۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۸

هماهنگی کامل شهرستان‌های گلستان برای خدمات‌رسانی به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع قائد امت

هماهنگی کامل شهرستان‌های گلستان برای خدمات‌رسانی به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع قائد امت

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان در نشست برنامه‌ریزی مراسم وداع، تشییع و تدفین قائد امت، بر آمادگی کامل شهرستان‌ها، مدیریت سفر و ارائه خدمات باکیفیت به زائران و مسافران تأکید کرد.

به‌گزارش میراث‌آریا، نشست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان روز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ باهدف برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات مناسب به شرکت‌کنندگان در مراسم وداع، تشییع و تدفین قائد امت و هماهنگی اقدامات شهرستان‌ها برگزار شد.

معاون گردشگری استان گلستان در این نشست با اشاره به جایگاه استان گلستان در مسیر ارتباطی تهران و مشهد مقدس، بیان کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم سفرها و عبور شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع از محورهای مواصلاتی استان، لازم است تمامی شهرستان‌ها با هماهنگی کامل، آمادگی لازم را برای ارائه خدمات مطلوب و مدیریت سفر داشته باشند.

یاسر قندهاری با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان شهرستان‌ها و واحدهای تابعه افزود: تمامی ظرفیت‌های حوزه گردشگری باید برای خدمت‌رسانی شایسته به مسافران به‌کار گرفته شود و روند ارائه خدمات، به‌صورت مستمر رصد و پایش شود.

او همچنین از اجرای برنامه کشیک معاونت گردشگری در هفته آینده خبر داد و گفت: کارشناسان معاونت گردشگری اداره‌کل و کارشناسان شهرستان‌ها بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، به‌صورت کشیک در محل خدمت حضور خواهند داشت تا ضمن پیگیری امور، هماهنگی‌های لازم برای پاسخگویی، نظارت و رفع مشکلات احتمالی در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

در این نشست، آخرین وضعیت آمادگی شهرستان‌ها، نحوه هماهنگی برای مدیریت سفر، برنامه‌ریزی برای نظارت بر تأسیسات گردشگری و چگونگی ارائه خدمات به مسافران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع مورد بررسی قرار گرفت و بر اجرای دقیق برنامه‌های ابلاغی در تمامی شهرستان‌ها تأکید شد.

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کد خبر 1405041000760
ابوالفضل آذری
دبیر محمد آوخ

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