به‌گزارش میراث‌آریا، نشست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان روز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ باهدف برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات مناسب به شرکت‌کنندگان در مراسم وداع، تشییع و تدفین قائد امت و هماهنگی اقدامات شهرستان‌ها برگزار شد.

معاون گردشگری استان گلستان در این نشست با اشاره به جایگاه استان گلستان در مسیر ارتباطی تهران و مشهد مقدس، بیان کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم سفرها و عبور شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع از محورهای مواصلاتی استان، لازم است تمامی شهرستان‌ها با هماهنگی کامل، آمادگی لازم را برای ارائه خدمات مطلوب و مدیریت سفر داشته باشند.

یاسر قندهاری با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان شهرستان‌ها و واحدهای تابعه افزود: تمامی ظرفیت‌های حوزه گردشگری باید برای خدمت‌رسانی شایسته به مسافران به‌کار گرفته شود و روند ارائه خدمات، به‌صورت مستمر رصد و پایش شود.

او همچنین از اجرای برنامه کشیک معاونت گردشگری در هفته آینده خبر داد و گفت: کارشناسان معاونت گردشگری اداره‌کل و کارشناسان شهرستان‌ها بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، به‌صورت کشیک در محل خدمت حضور خواهند داشت تا ضمن پیگیری امور، هماهنگی‌های لازم برای پاسخگویی، نظارت و رفع مشکلات احتمالی در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

در این نشست، آخرین وضعیت آمادگی شهرستان‌ها، نحوه هماهنگی برای مدیریت سفر، برنامه‌ریزی برای نظارت بر تأسیسات گردشگری و چگونگی ارائه خدمات به مسافران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع مورد بررسی قرار گرفت و بر اجرای دقیق برنامه‌های ابلاغی در تمامی شهرستان‌ها تأکید شد.

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