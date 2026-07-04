بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نشست شورای معاونان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان، صبح امروز شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۴، با حضور برزین ضرغامی مدیرعامل صندوق توسعه صنایعدستی، فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، فریدون فعالی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان و معاونان و مدیران این ادارهکل در سالن جلسات ادارهکل برگزار شد.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایعدستی، فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در این نشست با اشاره به روند واگذاری اماکن تاریخی به بخش خصوصی در استان گلستان گفت: در حال حاضر واگذاریهایی در حوزه میراثفرهنگی استان به بخش خصوصی انجامشده و صندوق در سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری، صنایعدستی و همچنین فرش دستباف، برنامهریزیهای متعددی را برای بهرهبرداری هرچه بهتر و مؤثرتر از ظرفیتهای موجود دنبال میکند.
برزین ضرغامی افزود: سرمایهگذاریهای مناسبی از طریق واگذاریها به بخش خصوصی در حوزههای مأموریتی صندوق انجام شده است و چنانچه استان گلستان بناها و اماکن تاریخی دارای قابلیت واگذاری را در اختیار صندوق قرار دهد، ۷۰ درصد درآمد حاصل از بهرهبرداری و واگذاری این اماکن به استان بازگردانده خواهد شد تا در مسیر توسعه و حفاظت از میراثفرهنگی همان استان هزینه شود.
او با تأکید بر ظرفیتهای ارزشمند گلستان بیان کرد: استان گلستان هم در حوزه گردشگری و هم در بخش صنایعدستی، یکی از استانهای زنده، پویا و کمنظیر کشور به شمار میرود و ظرفیتهای آن شایسته سرمایهگذاری و بهرهبرداری بیشازپیش است.
استفاده از ظرفیت صندوق برای حمایت از رویدادهای ملی و بینالمللی
در ادامه این نشست، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان با اشاره به ظرفیتهای گسترده صندوق توسعه صنایعدستی، فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی گفت: این صندوق از ظرفیتهای بسیار کمنظیر و ارزشمندی برخوردار است، اما هنوز از تمامی توانمندیهای آن به شکل مطلوب استفادهنشده و لازم است در استانها برنامهریزیهای هدفمند و ویژهای برای بهرهگیری هرچه بیشتر از این ظرفیتها در حوزههای مختلف انجام شود.
فریدون فعالی افزود: وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سراسر کشور املاک و بناهای متعددی در اختیار دارد که بخشی از آنها به بخش خصوصی واگذارشده و بخشی دیگر نیز هنوز برنامه مشخصی برای بهرهبرداری ندارند؛ ازاینرو لازم است برای استفاده بهینه از این املاک، برنامهریزیهای دقیق و کارشناسی صورت گیرد.
او همچنین با اشاره به نقش صندوق در توسعه رویدادهای گردشگری تصریح کرد: میتوان از ظرفیتهای صندوق برای حمایت و برنامهریزی در برگزاری رویدادها، جشنوارههای ملی و بینالمللی و سایر برنامههای فرهنگی و گردشگری بهره گرفت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان در ادامه به برخی از پروژههای مهم استان اشاره کرد و گفت: بخشی از دیوار بزرگ گرگان در حال احیا و مرمت است و با تکمیل این طرح، یکی از ظرفیتهای منحصربهفرد گردشگری کشور در استان گلستان بیش از گذشته در اختیار گردشگران قرار خواهد گرفت.
او همچنین بهرهبرداری از موزه میراث روستایی گلستان را از دیگر ظرفیتهای شاخص استان دانست و خاطرنشان کرد: این مجموعه یکی از پروژههای ارزشمند و منحصربهفرد حوزه گردشگری گلستان است که میتواند نقش مهمی در معرفی فرهنگ، تاریخ، معماری و سبک زندگی روستایی استان و توسعه گردشگری ایفا کند.
در ادامه سفر برزین ضرغامی به استان گلستان، علاوه بر برگزاری نشستهای تخصصی با معاونان، مدیران و کارشناسان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، از بناها و طرحهای پیشنهادی گلستان برای واگذاری به صندوق توسعه نیز بازدید خواهد شد. همچنین طرحها و اماکن تاریخی که پیشتر از سوی صندوق به سرمایهگذاران بخش خصوصی واگذار شدهاند، مورد بازدید و بررسی قرار میگیرند.
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