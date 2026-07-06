۱۵ تیر ۱۴۰۵ - ۲۲:۵۸

بازدید مستمر از تاسیسات گردشگری گرمه برای میزبانی شایسته از آیین تشییع رهبر شهید

بازدید مستمر از تاسیسات گردشگری گرمه برای میزبانی شایسته از آیین تشییع رهبر شهید

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گرمه از بازدید و بازرسی از مجتمع‌های گردشگری، واحدهای اقامتی و مراکز خدمات رفاهی بین‌راهی این شهرستان خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحید محمودی‌فر با اشاره به این بازدیدها گفت: با توجه به تردد زائران امام جمعه در مسیر مشهد، بازرسی از زیرساخت‌های گردشگری و واحدهای پذیرایی بین‌راهی شهرستان جهت اطمینان از آمادگی آن‌ها برای میزبانی از شرکت‌کنندگان آیین تشییع رهبر شهید انجام می‌شود.
سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گرمه با تأکید بر کیفیت خدمات تصریح کرد: هدف از این بازرسی‌ها، ارزیابی وضعیت واحدهای اقامتی و خدمات رفاهی و اطمینان از رعایت استانداردهای لازم برای رفاه مشایان در طول مسیر است.
محمودی‌فر خاطرنشان کرد: تمامی واحدهای گردشگری و خدمات‌رسان در این منطقه موظف به ارائه بهترین خدمات به زائران هستند. وحید محمودی‌فر در پایان خاطرنشان کرد که نظارت بر آمادگی این مراکز تا پایان مراسم تشییع و تردد زائران از خراسان شمالی به‌صورت مستمر ادامه دارد.

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کد خبر 1405041501047
دبیر مهدی ارجمند

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