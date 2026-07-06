بازدید مستمر از تاسیسات گردشگری گرمه برای میزبانی شایسته از آیین تشییع رهبر شهید

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحید محمودی‌فر با اشاره به این بازدیدها گفت: با توجه به تردد زائران امام جمعه در مسیر مشهد، بازرسی از زیرساخت‌های گردشگری و واحدهای پذیرایی بین‌راهی شهرستان جهت اطمینان از آمادگی آن‌ها برای میزبانی از شرکت‌کنندگان آیین تشییع رهبر شهید انجام می‌شود.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گرمه با تأکید بر کیفیت خدمات تصریح کرد: هدف از این بازرسی‌ها، ارزیابی وضعیت واحدهای اقامتی و خدمات رفاهی و اطمینان از رعایت استانداردهای لازم برای رفاه مشایان در طول مسیر است.

محمودی‌فر خاطرنشان کرد: تمامی واحدهای گردشگری و خدمات‌رسان در این منطقه موظف به ارائه بهترین خدمات به زائران هستند. وحید محمودی‌فر در پایان خاطرنشان کرد که نظارت بر آمادگی این مراکز تا پایان مراسم تشییع و تردد زائران از خراسان شمالی به‌صورت مستمر ادامه دارد.

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