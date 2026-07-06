بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محمود بریمانلو امروز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵، در این خصوص گفت: کارگاه آموزشی فناوری و نوآوری در توسعه کسبوکارها تیرماه سال جاری با تمرکز بر نقش فناوری و ایدههای خلاقانه در موفقیت کسبوکارها برای بانوان فعال در عرصههای مختلف برگزار شد.
سرپرست معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی خراسان شمالی با اشاره به محورهای آموزشی این دوره تصریح کرد: شرکتکنندگان در این کارگاه با مباحثی نظیر شناسایی فرصتهای نوآورانه، نقش فناوری در رشد کسبوکار، توسعه مدلهای نوین و مسیر تبدیل ایده به یک کسبوکار موفق آشنا شدند.
بریمانلو ادامه داد: استفاده از ابزارهای نوین میتواند مسیر توسعه صنایع دستی و کسبوکارهای کوچک بانوان را هموار کند.
او در پایان افزود: برگزاری اینگونه دورهها با هدف ارتقای سطح دانش فنی و مدیریت کسبوکار در میان فعالان حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی استان انجام میشود.
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