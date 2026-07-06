به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دیناری امروز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵، با اعلام این خبر اظهار کرد: این موکب در کمپ گردشگری ورودی شهر بجنورد از مسیر گلستان برپا شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی با اشاره به موقعیت این کمپ افزود: این مکان در یکی از مسیرهای پرتردد ورودی به مرکز استان قرار دارد و نقش مؤثری در ارائه خدمات به زائران، مسافران و ایفا می‌کند.

دیناری تصریح کرد: در این موکب خدماتی از جمله پذیرایی، اسکان موقت، راهنمایی و پشتیبانی اولیه به مسافران و مشایان ارائه می‌شود. احمد دیناری در پایان خاطرنشان کرد که این اقدام با هدف ارتقای سطح خدمات و ایجاد آرامش در مسیر عبور افراد انجام شده است.

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