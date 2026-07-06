۱۵ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۶

برپایی موکب در خراسان شمالی برای خدمات‌رسانی به شرکت‌کنندگان تشییع رهبر شهید انقلاب

برپایی موکب در خراسان شمالی برای خدمات‌رسانی به شرکت‌کنندگان تشییع رهبر شهید انقلاب

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی از برپایی موکب ارائه خدمات سفر به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، با همکاری تشکل های حرفه ای گردشگری استان در کمپ گردشگری ورودی شهر بجنورد از سمت گلستان خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دیناری  امروز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵، با اعلام این خبر اظهار کرد: این موکب در کمپ گردشگری ورودی شهر بجنورد از مسیر گلستان برپا شده است.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی با اشاره به موقعیت این کمپ افزود: این مکان در یکی از مسیرهای پرتردد ورودی به مرکز استان قرار دارد و نقش مؤثری در ارائه خدمات به زائران، مسافران و ایفا می‌کند.
دیناری تصریح کرد: در این موکب خدماتی از جمله پذیرایی، اسکان موقت، راهنمایی و پشتیبانی اولیه به مسافران و مشایان ارائه می‌شود. احمد دیناری در پایان خاطرنشان کرد که این اقدام با هدف ارتقای سطح خدمات و ایجاد آرامش در مسیر عبور افراد انجام شده است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405041501015
نوشین سبحانی
دبیر مهدی ارجمند

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