آمادگی حداکثری خراسان شمالی برای میزبانی از مشایعان؛ تدارک ویژه ترافیکی و اسکان اضطراری

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی علوی‌مقدم روز سه‌شنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ در سومین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان، بر ضرورت همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی برای میزبانی شایسته از مشایعت‌کنندگان تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و قائم مقام رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان شمالی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی، خواستار نقش پررنگ صدا و سیما در آگاهی‌بخشی به مردم شد و از شهروندان خواست برای جلوگیری از مشکلات ترافیکی، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

مدیریت تردد و تأمین سوخت

علوی‌مقدم با تأکید بر شناسایی مسیرهای پرتردد، دستور داد با نصب علائم هشداردهنده و استفاده از نیوجرسی، نواقص مسیرها در کوتاه‌ترین زمان رفع شود و همچنین با اشاره به بازگشایی موقت کنارگذر بجنورد از نظر فنی، آمادگی برای مدیریت جریان ترافیک را اعلام کرد.

او در بخش خدمات لجستیکی، شرکت پخش را برای تأمین سوخت مورد نیاز در مسیرها موظف کرد و خواستار پیش‌بینی کارت‌های سوخت ذخیره و استقرار جایگاه‌های سیار شد تا در جریان مراسم، هیچ وقفه‌ای در خدمت‌رسانی رخ ندهد.

خدمات امدادی و اسکان اضطراری

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی در خصوص وضعیت اسکان، از ظرفیت آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، مساجد و سالن‌های ورزشی برای اسکان زائران و پیش‌بینی اسکان اضطراری خبر داد. علوی‌مقدم همچنین بر استقرار سرویس‌های بهداشتی سیار در موکب‌ها و نقاط اسکان تأکید کرد.

او با اشاره به آمادگی بخش سلامت، دستور استقرار واحدهای اورژانس در مسیرهای اصلی و آماده‌سازی کامل بیمارستان‌ها را صادر کرد.

علوی‌مقدم در پایان، همکاری و همدلی دستگاه‌های اجرایی را برای تداوم راه امام شهید و میزبانی شایسته از مشایعان، از اصلی‌ترین وظایف دانست.

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