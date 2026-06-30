به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دیناری امروز دوشنبه 8 تیرماه 1405، با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی و خیرین در حفظ میراث ملی، از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با «شرکت مهام جاده ابریشم نگین بجنورد» خبر داد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی اظهار کرد: این تفاهم‌نامه با استناد به بند خ ماده ۲۰ مفاد قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و دستورالعمل‌های اجرایی مربوطه تنظیم و منعقد شده است.

دیناری گفت: هدف اصلی از این همکاری تأمین سرمایه و اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و همچنین حفظ، مرمت و باززنده‌سازی مواریث فرهنگی استان است.

او با اشاره به پروژه‌های پیش‌روی این اداره‌کل افزود: در راستای این تفاهم‌نامه، عملیات مطالعاتی، احداث، مرمت، احیا و تجهیز پروژه‌های مهمی از جمله «بنای تاریخی خانه جاجرمی» و «بنای تاریخی آب‌انبار صفی‌آباد» در دستور کار قرار خواهد گرفت.

او در پایان افزود: میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای عملیات مطالعاتی، احداث، مرمت، احیا و تجهیز پروژه‌های «بنای تاریخی خانه جاجرمی» و «بنای تاریخی آب‌انبار صفی‌آباد» ۲۵ میلیارد ریال است.

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