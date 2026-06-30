به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا طالبی بیان کرد: بررسی دقیق توانمندی‌های بخش گردشگری شهرستان برای میزبانی از زائران و شرکت‌کنندگان این مراسم در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان جاجرم با ارائه آماری از ظرفیت‌های موجود در این شهرستان اظهار کرد: در حال حاضر شهرستان جاجرم دارای ۸ واحد گردشگری فعال است که مجموعاً شامل ۵۹ اتاق با ظرفیت ۱۵۰ تخت و همچنین ۳۱ سوئیت می‌باشد.

او افزود: با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، تلاش خواهد شد تا جاجرم بتواند یکی از نقش‌های کلیدی خود را در میزبانی شایسته از شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت ایفا کند.

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