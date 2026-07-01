استقرار ۷ موکب و ۲۵ ایستگاه خدماتی در مسیر خراسان شمالی برای استقبال از زائران تشییع «قائد شهید امت»

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سعید سبحانی اظهار کرد: هفت موکب در طول محور اصلی استان از ابتدای مسیر جنگل گلستان تا حوزه شهرستان فاروج جانمایی شده‌اند. این مواکب در نقاطی همچون دوراهی دشت، رباط قره‌بیل، عاشقان، گردنه امین‌الله، باباامان، دانشکده کشاورزی شیروان و خروجی فاروج به سمت قوچان مستقر خواهند شد.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی افزود: علاوه بر موکب‌ها، ۲۵ ایستگاه خدماتی در مسیر ۲۵۰ کیلومتری عبوری استان پیش‌بینی شده است که به‌طور میانگین هر ۱۰ کیلومتر یک پایگاه فعال خواهد بود.

سبحانی تاکید کرد: در این ایستگاه‌ها نیروهای اورژانس، هلال‌احمر، امداد خودرو و پلیس حضور دارند تا خدمات امدادی، درمانی، ترافیکی و پشتیبانی لازم را به زائران ارائه کنند.

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