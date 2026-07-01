به گزارش خبرنگار میراث آریا، در سومین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان شمالی که روز سه‌شنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ در تالار مجموعه فرهنگی تاریخی مفخم برگزار شد، اعضای ستاد از جزئیات اجرایی و آمادگی‌های میدانی برای مدیریت تردد و خدمات‌رسانی به مسافران خبر دادند.

خدمات اسکان و رفاهی

در راستای تسهیل اسکان مسافران، ۶۲ مدرسه با ظرفیت ۴۳۶ کلاس درس برای ارائه خدمات در نظر گرفته شده است. علاوه بر موکب‌های اصلی در مسیرهای تردد، در جوار مدارس نیز موکب‌های خدماتی برای پذیرایی و اسکان مسافران برپا می‌شود. همچنین قرار است ۸ موکب در نقاط مختلف مسیر تردد مستقر شوند.

آمادگی امداد و نجات و بخش سلامت

در بخش امداد و نجات، ۲۸ پایگاه ثابت و ۵ پایگاه ویژه هلال‌احمر در نقاط پرتردد استان مستقر خواهند شد. همچنین ۶۸ دستگاه خودروی امداد و نجات (سواری و سنگین) برای خدمات‌رسانی در آماده‌باش قرار دارند. در بخش سلامت نیز، یک بالگرد برای ارائه خدمات امدادی آماده‌سازی شده و ۸ دستگاه آمبولانس مجهز به پزشک و پیراپزشک در اختیار قرار می‌گیرد.

اعضای ستاد با اشاره به آمادگی کامل بیمارستان‌ها، از برپایی یک بیمارستان صحرایی در مشهد با حضور ۱۰۰ پزشک و پیراپزشک خبر دادند. همچنین یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۳ دستگاه آمبولانس نیز برای پشتیبانی از مشایعان به مشهد اعزام می‌شود.

مدیریت سوخت و تردد

در خصوص تأمین سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، اعضای ستاد تأکید کردند که نگرانی بابت تأمین سوخت استان وجود ندارد. از هفته آینده نیز، فرآیند صدور کارت سوخت در دو شهرستان شیروان و اسفراین علاوه بر مرکز استان، به صورت ۴۸ ساعته انجام خواهد شد.

در پایان، بر ضرورت رفع موانع ترافیکی، آمادگی پارکینگ‌ها و اماکن عمومی و همچنین پوشش گسترده تلویزیونی و رادیویی اقدامات دستگاه‌های اجرایی در این ایام تأکید شد.

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