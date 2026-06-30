به گزارش خبرنگار میراثآریا، بهمن نوری سهشنبه ۹ تیرماه در جلسه بررسی چند پروژهی کلان سرمایهگذاری استان با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و گردشگری خراسان شمالی، بر ضرورت تکمیل و احیای پروژههایی که میتوانند به توسعه صنعت گردشگری و رونق اقتصادی استان کمک کنند، تأکید کرد.
استاندار خراسان شمالی درباره ارگ تاریخی بلقیس اظهار کرد: سال گذشته اعتبارات لازم برای مرمت این مجموعه تاریخی تخصیص یافت و ۲ میلیارد تومان نیز برای اجرای طرح نورپردازی آن در نظر گرفته شد.
نوری خاطرنشان کرد: همچنین برای سال جاری، پیگیری تأمین ۵۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در دستور کار قرار دارد.
او با بیان اینکه ارگ تاریخی بلقیس ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای گردشگری استان را دارد، افزود: برای بهرهبرداری از این ظرفیت، معرفی شایسته این اثر تاریخی و جذب سرمایهگذار ضروری است.
استاندار خراسان شمالی همچنین با اشاره به رباط قرهبیل گفت: احیای این رباط میتواند ظرفیت گردشگری ارزشمندی را در استان ایجاد کند و هرچه چشمانداز اجرای این پروژه روشنتر شود، انگیزه سرمایهگذاران برای مشارکت در آن نیز افزایش خواهد یافت.
نوری در ادامه به شهرک سوغات بجنورد اشاره کرد و آن را فرصتی مناسب برای توسعه اقتصادی شهرستان دانست و افزود: این مجموعه میتواند به قطب خرید و فروش صنایعدستی و سوغات خراسان شمالی تبدیل شود و نقش مؤثری در معرفی تولیدات بومی و رونق گردشگری استان ایفا کند.
گفتنی است، استاندار خراسان شمالی در این نشست با هدف رفع موانع و مشکلات پیشروی پروژههای یادشده و تسریع در روند اجرای آنها، دستورات لازم را به مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط صادر کرد.
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