۱۵ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۱

نظارت بر تاسیسات گردشگری خراسان‌شمالی برای میزبانی از شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

نظارت بر تاسیسات گردشگری خراسان‌شمالی برای میزبانی از شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی از نظارت تیم‌های بازرسی بر اماکن اقامتی و تأسیسات گردشگری برای میزبانی شایسته از شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دیناری  امروز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵، با اشاره به برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد گفت: با توجه به عبور مسیر مشایعان از استان خراسان شمالی، آمادگی کامل زیرساخت‌ها برای میزبانی از جمعیت راهیان و شرکت‌کنندگان در این مراسم اهمیت بسیار دارد.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی با تأکید بر کیفیت خدمات تصریح کرد: تیم‌های نظارتی موظف‌اند بر عملکرد تأسیسات گردشگری و رعایت استانداردهای خدمات‌رسانی در مسیرهای اصلی نظارت کنند تا زمینه میزبانی مناسب برای مشایعان فراهم شود.
دیناری افزود: این نظارت‌ها به‌صورت مستمر انجام می‌شود تا از بروز هرگونه مشکل احتمالی در زیرساخت‌های پذیرایی و اقامتی در طول مسیر جلوگیری شود. 
او در پایان خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیت‌های گردشگری استان برای تسهیل تردد و رفاه میهمانانی که از مسیر خراسان شمالی به مقصد مشهد حرکت می‌کنند، در بالاترین سطح عملیاتی قرار دارد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405041501010
نوشین سبحانی
دبیر مهدی ارجمند

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