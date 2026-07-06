به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دیناری امروز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵، با اشاره به برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد گفت: با توجه به عبور مسیر مشایعان از استان خراسان شمالی، آمادگی کامل زیرساخت‌ها برای میزبانی از جمعیت راهیان و شرکت‌کنندگان در این مراسم اهمیت بسیار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی با تأکید بر کیفیت خدمات تصریح کرد: تیم‌های نظارتی موظف‌اند بر عملکرد تأسیسات گردشگری و رعایت استانداردهای خدمات‌رسانی در مسیرهای اصلی نظارت کنند تا زمینه میزبانی مناسب برای مشایعان فراهم شود.

دیناری افزود: این نظارت‌ها به‌صورت مستمر انجام می‌شود تا از بروز هرگونه مشکل احتمالی در زیرساخت‌های پذیرایی و اقامتی در طول مسیر جلوگیری شود.

او در پایان خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیت‌های گردشگری استان برای تسهیل تردد و رفاه میهمانانی که از مسیر خراسان شمالی به مقصد مشهد حرکت می‌کنند، در بالاترین سطح عملیاتی قرار دارد.

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