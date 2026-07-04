۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۸

مدیرکل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی خبر داد

۸۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در ۴۸ طرح گردشگری خراسان شمالی

۸۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در ۴۸ طرح گردشگری خراسان شمالی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی گفت: ۴۸ طرح گردشگری در خراسان شمالی با حجم سرمایه گذاری ۸ همت در دست ساخت است.

به گزارش میراث آریا، احمد دیناری روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی اظهار کرد: در حال حاضر ۴۸ طرح سرمایه‌گذاری گردشگری در استان در دست اجراست که تکمیل و بهره‌برداری آن‌ها می‌تواند ۲ هزار و ۲۵۷ فرصت شغلی ایجاد کند.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی افزود: از مجموع این طرح‌ها، ۲۱ پروژه پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد دارند و در صورت تأمین اعتبار، تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسند.
دیناری با بیان این‌که مشکل اصلی طرح‌های گردشگری استان، تأمین اعتبار است، تصریح کرد: بخشی از طرح‌ها برای تکمیل سریع‌تر به وزارتخانه معرفی شده‌اند و ۲۷ طرح بزرگ گردشگری نیز در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری برای بهره‌مندی از منابع تسهیلاتی تعریف شده است.
او ادامه داد: در سفر رئیس‌جمهوری به خراسان شمالی، ۱۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای بخش گردشگری استان پیش‌بینی شد و ۸ هزار میلیارد ریال از آن برای معرفی به بانک‌ها ارسال شده است، اما هنوز ریالی از این محل پرداخت نشده است.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی گفت: ۱۵ بسته سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان تعریف شده که تاکنون برای ۸ بسته سرمایه‌گذار جذب شده است.
دیناری با اشاره به افزایش ظرفیت‌های اقامتی استان افزود: شمار تخت‌های اقامتی خراسان شمالی با افزایش ۳۶۳ تختی به ۳ هزار و ۵۰۰ تخت رسیده است و این موضوع، زمینه پذیرش شمار بیشتری از گردشگران را فراهم می‌کند.
او همچنین از تحقق ۱۰۴ درصدی هدف‌گذاری اشتغال در سال گذشته خبر داد و گفت: ۷۳۰ فرصت شغلی مستقیم در حوزه گردشگری و صنایع دستی ایجاد شده است.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به مرمت و احیای بناهای تاریخی اشاره کرد و افزود: با استفاده از ظرفیت بند خ ماده ۲۰ برنامه پیشرفت، مرمت بناهای تاریخی با مشارکت خیران و سرمایه‌گذاران دنبال می‌شود.
دیناری از جذب سرمایه‌گذار برای مرمت آب‌انبار صفی‌آباد و خانه جاجرمی با اعتباری حدود ۲۵ میلیارد ریال خبر داد و گفت: این مدل همکاری می‌تواند روند احیای بناهای تاریخی را شتاب دهد.
او افزود: امسال سه میلیارد تومان برای نورپردازی رباط قلی هزینه می‌شود و ۱۰ میلیارد تومان اعتبار ملی نیز برای تکمیل موزه اسفراین اختصاص خواهد یافت.
مدیرکی میراث‌فرهنگی خراسان شمالی همچنین از فروش کانکس‌های منطقه گردشگری ایوب پیغمبر و بش‌قارداش خبر داد و گفت: منابع حاصل از این واگذاری برای تکمیل ساختمان اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هزینه می‌شود.
دیناری در پایان از احیای رشته فراموش‌شده نوغانداری در شهرستان سملقان خبر داد و افزود: این اقدام می‌تواند در کنار گردشگری، به تقویت اقتصاد محلی کمک کند.

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کد خبر 1405041300901
نوشین سبحانی
دبیر مهدی ارجمند

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