به گزارش میراث آریا، احمد دیناری روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی اظهار کرد: در حال حاضر ۴۸ طرح سرمایه‌گذاری گردشگری در استان در دست اجراست که تکمیل و بهره‌برداری آن‌ها می‌تواند ۲ هزار و ۲۵۷ فرصت شغلی ایجاد کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی افزود: از مجموع این طرح‌ها، ۲۱ پروژه پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد دارند و در صورت تأمین اعتبار، تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسند.

دیناری با بیان این‌که مشکل اصلی طرح‌های گردشگری استان، تأمین اعتبار است، تصریح کرد: بخشی از طرح‌ها برای تکمیل سریع‌تر به وزارتخانه معرفی شده‌اند و ۲۷ طرح بزرگ گردشگری نیز در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری برای بهره‌مندی از منابع تسهیلاتی تعریف شده است.

او ادامه داد: در سفر رئیس‌جمهوری به خراسان شمالی، ۱۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای بخش گردشگری استان پیش‌بینی شد و ۸ هزار میلیارد ریال از آن برای معرفی به بانک‌ها ارسال شده است، اما هنوز ریالی از این محل پرداخت نشده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی گفت: ۱۵ بسته سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان تعریف شده که تاکنون برای ۸ بسته سرمایه‌گذار جذب شده است.

دیناری با اشاره به افزایش ظرفیت‌های اقامتی استان افزود: شمار تخت‌های اقامتی خراسان شمالی با افزایش ۳۶۳ تختی به ۳ هزار و ۵۰۰ تخت رسیده است و این موضوع، زمینه پذیرش شمار بیشتری از گردشگران را فراهم می‌کند.

او همچنین از تحقق ۱۰۴ درصدی هدف‌گذاری اشتغال در سال گذشته خبر داد و گفت: ۷۳۰ فرصت شغلی مستقیم در حوزه گردشگری و صنایع دستی ایجاد شده است.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به مرمت و احیای بناهای تاریخی اشاره کرد و افزود: با استفاده از ظرفیت بند خ ماده ۲۰ برنامه پیشرفت، مرمت بناهای تاریخی با مشارکت خیران و سرمایه‌گذاران دنبال می‌شود.

دیناری از جذب سرمایه‌گذار برای مرمت آب‌انبار صفی‌آباد و خانه جاجرمی با اعتباری حدود ۲۵ میلیارد ریال خبر داد و گفت: این مدل همکاری می‌تواند روند احیای بناهای تاریخی را شتاب دهد.

او افزود: امسال سه میلیارد تومان برای نورپردازی رباط قلی هزینه می‌شود و ۱۰ میلیارد تومان اعتبار ملی نیز برای تکمیل موزه اسفراین اختصاص خواهد یافت.

مدیرکی میراث‌فرهنگی خراسان شمالی همچنین از فروش کانکس‌های منطقه گردشگری ایوب پیغمبر و بش‌قارداش خبر داد و گفت: منابع حاصل از این واگذاری برای تکمیل ساختمان اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هزینه می‌شود.

دیناری در پایان از احیای رشته فراموش‌شده نوغانداری در شهرستان سملقان خبر داد و افزود: این اقدام می‌تواند در کنار گردشگری، به تقویت اقتصاد محلی کمک کند.

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