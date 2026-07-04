به گزارش میراث آریا، احمد دیناری روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی اظهار کرد: در حال حاضر ۴۸ طرح سرمایهگذاری گردشگری در استان در دست اجراست که تکمیل و بهرهبرداری آنها میتواند ۲ هزار و ۲۵۷ فرصت شغلی ایجاد کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی افزود: از مجموع این طرحها، ۲۱ پروژه پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد دارند و در صورت تأمین اعتبار، تا پایان سال به بهرهبرداری میرسند.
دیناری با بیان اینکه مشکل اصلی طرحهای گردشگری استان، تأمین اعتبار است، تصریح کرد: بخشی از طرحها برای تکمیل سریعتر به وزارتخانه معرفی شدهاند و ۲۷ طرح بزرگ گردشگری نیز در قالب بستههای سرمایهگذاری برای بهرهمندی از منابع تسهیلاتی تعریف شده است.
او ادامه داد: در سفر رئیسجمهوری به خراسان شمالی، ۱۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای بخش گردشگری استان پیشبینی شد و ۸ هزار میلیارد ریال از آن برای معرفی به بانکها ارسال شده است، اما هنوز ریالی از این محل پرداخت نشده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی گفت: ۱۵ بسته سرمایهگذاری در حوزه گردشگری استان تعریف شده که تاکنون برای ۸ بسته سرمایهگذار جذب شده است.
دیناری با اشاره به افزایش ظرفیتهای اقامتی استان افزود: شمار تختهای اقامتی خراسان شمالی با افزایش ۳۶۳ تختی به ۳ هزار و ۵۰۰ تخت رسیده است و این موضوع، زمینه پذیرش شمار بیشتری از گردشگران را فراهم میکند.
او همچنین از تحقق ۱۰۴ درصدی هدفگذاری اشتغال در سال گذشته خبر داد و گفت: ۷۳۰ فرصت شغلی مستقیم در حوزه گردشگری و صنایع دستی ایجاد شده است.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به مرمت و احیای بناهای تاریخی اشاره کرد و افزود: با استفاده از ظرفیت بند خ ماده ۲۰ برنامه پیشرفت، مرمت بناهای تاریخی با مشارکت خیران و سرمایهگذاران دنبال میشود.
دیناری از جذب سرمایهگذار برای مرمت آبانبار صفیآباد و خانه جاجرمی با اعتباری حدود ۲۵ میلیارد ریال خبر داد و گفت: این مدل همکاری میتواند روند احیای بناهای تاریخی را شتاب دهد.
او افزود: امسال سه میلیارد تومان برای نورپردازی رباط قلی هزینه میشود و ۱۰ میلیارد تومان اعتبار ملی نیز برای تکمیل موزه اسفراین اختصاص خواهد یافت.
مدیرکی میراثفرهنگی خراسان شمالی همچنین از فروش کانکسهای منطقه گردشگری ایوب پیغمبر و بشقارداش خبر داد و گفت: منابع حاصل از این واگذاری برای تکمیل ساختمان ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هزینه میشود.
دیناری در پایان از احیای رشته فراموششده نوغانداری در شهرستان سملقان خبر داد و افزود: این اقدام میتواند در کنار گردشگری، به تقویت اقتصاد محلی کمک کند.
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