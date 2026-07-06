۱۵ تیر ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰

مدیرکل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی خبر داد

ارائه تخفیف در اماکن اقامتی خراسان شمالی برای تسهیل سفر شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

ارائه تخفیف در اماکن اقامتی خراسان شمالی برای تسهیل سفر شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی از ارائه تخفیف ۲۰ تا ۴۰ درصدی در اماکن اقامتی و مراکز گردشگری استان برای تسهیل سفر شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دیناری امروز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵،  با اشاره به تردد بالای مسافران در این روزها گفت: با هدف حمایت از شرکت‌کنندگان در این مراسم و کاهش هزینه‌های سفر، همکاری بخش خصوصی برای ارائه تخفیف در اقامتگاه‌ها آغاز شده است.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی با تأکید بر این موضوع تصریح کرد: این تسهیلات با هدف رفاه حال میهمانانی که از مسیر استان عبور می‌کنند و کاهش فشار اقتصادی بر شرکت‌کنندگاه در مراسم تشییع رهبر شهید انجام می‌شود.
دیناری افزود: این طرح با همکاری هتل‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سایر تأسیسات گردشگری استان در حال اجرا است.
او در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات بخشی از برنامه‌های اداره‌کل برای تسهیل تردد و میزبانی از زائران در مسیرهای عبوری است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405041501048
نوشین سبحانی
دبیر مهدی ارجمند

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