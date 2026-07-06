بهگزارش خبرنگار میراثآریا، احمد دیناری امروز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵، با اشاره به تردد بالای مسافران در این روزها گفت: با هدف حمایت از شرکتکنندگان در این مراسم و کاهش هزینههای سفر، همکاری بخش خصوصی برای ارائه تخفیف در اقامتگاهها آغاز شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی با تأکید بر این موضوع تصریح کرد: این تسهیلات با هدف رفاه حال میهمانانی که از مسیر استان عبور میکنند و کاهش فشار اقتصادی بر شرکتکنندگاه در مراسم تشییع رهبر شهید انجام میشود.
دیناری افزود: این طرح با همکاری هتلها، اقامتگاههای بومگردی و سایر تأسیسات گردشگری استان در حال اجرا است.
او در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات بخشی از برنامههای ادارهکل برای تسهیل تردد و میزبانی از زائران در مسیرهای عبوری است.
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