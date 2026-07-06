بهگزارش خبرنگار میراث آریا، همزمان با سوگواری امت اسلامی در پی شهادت مظلومانه حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای، حسینیه اعظم زنجان در راستای رسالت دیرینه خود در خدمترسانی به زائران، اقدام به برپایی دو موکب بزرگ کرده است.
سید میکائیل موسوی مدیرکل میراثفرهنگی استان زنجان در این باره اظهار کرد: مشارکت زنجان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر فقید، تنها یک اقدام خدماتی ساده نیست، بلکه نمادی از همبستگی عمیق مردم پایتخت شور و شعور حسینی با آرمانهای انقلاب اسلامی است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان افزود: حسینیه اعظم زنجان به عنوان یکی از کانونهای بزرگ گردشگری مذهبی در کشور، همواره در صف اول خدمترسانی به زائران بوده است. برپایی موکبها در محور زنجان-تهران و بزرگراه آیتالله صدر، نشاندهنده عزم راسخ مردم زنجان برای همراهی با سوگواران در این برهه حساس و تاریخی است.
او گفت: این موکبها با بهرهگیری از توان خادمان داوطلب، خدماتی نظیر پذیرایی و اسکان موقت را به خیل زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع ارائه میدهند.
موسوی تصریح کرد: اهمیت مشارکت زنجان در این امر، در نقش بیبدیل هیئات مذهبی و خادمان حسینیه اعظم در ایجاد فضای همدلی در پایتخت نهفته است. حضور داوطلبانه این عزیزان در تهران، گواهی بر زنده بودن روحیه انقلابی و مشارکت حداکثری مردم این دیار در تداوم مسیر امام و رهبری است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان، ضمن اشاره به ظرفیتهای عظیم معنوی و گردشگری مذهبی استان، تصریح کرد: حضور خادمان حسینیه اعظم در چنین رویدادهای ملی، نشاندهنده عمق ارادت مردم پایتخت شور و شعور حسینی به آرمانهای انقلاب اسلامی و رهبری است و این اداره کل تمام تلاش خود را برای تسهیل در امر خدمترسانی این موکبها به کار گرفته است.
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