زنجان، پایتخت شور و شعور حسینی در سوگ رهبر

میراث‌آریا - تشییع پیکر مطهر رهبر فقید انقلاب، تنها یک وداع عمومی نیست؛ بلکه خلق یک میراث ماندگار و معنوی برای ایران است. همان‌گونه که آیین‌های حسینی در زنجان در طول قرن‌ها به میراثی ناملموس و هویت‌بخش تبدیل شده‌اند، این حضور حماسی ملت در تهران نیز در حافظه تاریخی این سرزمین، به عنوان سندی از پیوند ناگسستنی امت و امام ثبت خواهد شد.

زنجان دیاری است که با نام «غواصان دریادل» شناخته می‌شود؛ مردمی که در سخت‌ترین شرایط، صبور و استوار ایستاده‌اند. امروز، این دیار در طوفانی از سوگ، نه برای ناله، بلکه برای اثبات ارادت ایستاده است. شهادت رهبر انقلاب، برای مردم زنجان تنها یک فقدان سیاسی یا اجتماعی نیست، بلکه شکافی در قلب هویت ولایت‌مداری این مردم ایجاد کرده است. زنجان امروز، با تمام ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی خود، در دو جبهه «خدمت‌رسانی» و «عزاداری» ایستاده تا پیام عشق خود را به پایتخت و مشهد برساند.

گردشگری مذهبی زنجان؛ از میراث تاریخی تا خدمت‌رسانی ملی

زنجان در این میان، با تکیه بر فرهنگ غنی و پیشینه مذهبی خود، تلاش کرد تا در این «میراث‌سازی معنوی»، سهمی درخور ایفا کند.

استان زنجان همواره یکی از قطب‌های اصلی گردشگری مذهبی در ایران بوده است. این جایگاه، برخاسته از اصالت هیئت‌های مذهبی، وجود اماکن مقدس و به‌ویژه نقش محوری نهادهایی همچون «حسینیه اعظم زنجان» است.

در این ایام حزن‌انگیز، ظرفیت‌های گردشگری مذهبی استان از حالت «تسهیل سفر» به حالت «خدمت‌رسانی در مسیر اقتدار» تغییر یافته است. حسینیه اعظم زنجان، با بهره‌گیری از زیرساخت‌های گسترده خود، نشان داد که گردشگری مذهبی در زنجان، تنها یک شاخه اقتصادی نیست، بلکه یک «فرهنگ خدمت» است که در لحظات حساس ملی، به خدمتِ سوگوارانِ رهبری درمی‌آید.

عملیات خدمت‌رسانی؛ استقرار موکب‌ها در جاده‌های اصلی و قلب تهران

در راستای تسهیل امور زائران و سوگوارانی که برای وداع با رهبر شهید راهی مصلای تهران شده‌اند، زنجان با اعزام نیرو و تجهیزات، حضور پررنگی در دو محور حیاتی داشته است:

موکب عوارضی زنجان-تهران: در این محور پرتردد، موکبی عظیم توسط خادمان داوطلب مستقر شده که با ارائه خدمات اسکان موقت و پذیرایی، آرامش را برای مسافران سوگوار فراهم می‌آورد. موکب بزرگراه آیت‌الله صدر در تهران: حضور خادمان زنجانی در قلب پایتخت، نمادی از فراتر رفتن مرزهای جغرافیایی در عشق به رهبری است. این موکب در بزرگراه آیت‌الله صدر، محل تجمع سوگوارانی است که از زنجان و سایر نقاط کشور برای وداع با پیشوای انقلاب آمده‌اند.

این عملیات گسترده، نشان‌دهنده هماهنگی بی‌نظیر میان نهادهای مذهبی و بخش‌های اجرایی استان برای مدیریت جمعیت و تسهیل امور معنوی است.

اعزام نیروها به مشهد و تهران؛ زنجان در خدمت میادین مقدسات

فقط محدود به تهران نبود؛ زنجان با نگاهی جامع به سوگواری ملی، نیروهای خود را به دو مقصد مهم تهران (برای تشییع پیکر) و مشهد (برای عزای امام رضا با سوزِ فقدان رهبر) اعزام کرد. این اعزام‌ها شامل نیروهای خدماتی، متخصصان مدیریت جمعیت و خادمان مذهبی است که هدف آن‌ها تنها یک چیز است: «تجلی شکوه زنجان در میادین مقدسات کشور».

طنین اصالت؛ سنج و دمام در سبزه میدان

در حالی که موکب‌ها در جاده‌ها در حال خدمت بودند، در قلب شهر زنجان و در منطقه تاریخی سبزه میدان، صحنه دیگری از عشق به رهبر در حال رقم خوردن بود. زنجانی‌ها با اجرای آیین سنتی و سوزناک «سنج و دمام‌زنی»، سوگ خود را به زبان اصیل این دیار بیان کردند.

سنج و دمام، تنها یک ساز موسیقی نیست؛ بلکه زبانِ سوگ در فرهنگ زنجان است. طنین این سازها در سبزه میدان، ناله‌ای بود که از اعماق تاریخ برمی‌خاست تا اعلام کند: «زنجان، در رثای رهبر شهید، با اصالت‌ترین روش‌های خود عزادار است.» این آیین، پیوند میان «فرهنگ عامه» و «عقیده ولایت‌مداری» را به شکلی دیدنی به تصویر کشید.

گزارش میدانی از زنجان حاکی از آن است که استان زنجان در این ایام، نه به عنوان یک واحد جغرافیایی، بلکه به عنوان یک «نهاد معنوی» در سطح ملی ظاهر شده است. از جاده‌های عوارضی تا بزرگراه‌های تهران و از میادین مشهد تا کوچه‌های سبزه میدان، زنجان با موکب‌ها، نیروها و سازهای سنتی خود، نشان داد که عشق به رهبر، در تار و پود فرهنگ و اصالت این دیار تنیده شده است.

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