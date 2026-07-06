به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی مدیرکل میراث‌فرهنگی استان زنجان روز ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ در این باره اظهار کرد: با بیان اهمیت این لحظات تاریخی، زنجانی‌ها با اجرای آیین‌های سنتی و سوزناک «سنج و دمام‌زنی» در منطقه سبزه میدان و موکب ها، در رثای امام و قائد شهید خود عزاداری کردند. این نواهای حزین که ریشه در تاریخ عزاداری این دیار دارد، بار دیگر نشان داد که زنجان چگونه هنر و فرهنگ خود را در خدمت مذهب و ولایت قرار می‌دهد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان تصریح کرد: برای مردم دیار غواصان دریادل، تشییع پیکر مطهر رهبر انقلاب، تنها یک مراسم رسمی نیست؛ بلکه واقعه‌ای است که وجدان معنوی و هویت انقلابی ما را درگیر کرده است. زنجان همواره در عرصه‌های بزرگ ملی، پیشگام مشارکت و همبستگی بوده است.

او با اشاره به جایگاه استان در حوزه گردشگری مذهبی افزود: استان زنجان با برخورداری از زیرساخت‌های مذهبی قدرتمند و هیئت‌های عزاداری با اصالت، یکی از قطب‌های اصلی گردشگری مذهبی در کشور محسوب می‌شود. حضور پررنگ خادمان حسینیه اعظم زنجان در تهران، تداوم همین مسیر و نمایش قدرت نرم و معنوی استان در سطح ملی است.

موسوی در پایان خاطرنشان کرد: مشارکت فعال مردم زنجان در این ایام، از نظر ما تنها یک خدمت اجتماعی نیست، بلکه میثاق خونین و عهد همیشگی مردم این دیار با رهبری و ولایت است که در تمام ابعاد، از گردشگری مذهبی تا فرهنگ سنتی، خود را نشان می‌دهد.

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