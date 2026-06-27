مراسم شام غریبان حسینیه اعظم زنجان

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راسم شام غریبان حسینیه اعظم زنجان در دل شب، هنگامی که سکوت بر شهر سایه افکنده بود، عطر اندوه و فریادهای خاموش در هوای حسینیه اعظم زنجان پیچید. شام غریبان، شبی که داغ کربلا تازه شد و دلها در غم زینب (س) و غربت حسین (ع) سوخت. در این شب عزیز، خیل عظیم عاشقان و عزاداران حسینیه اعظم زنجان، با سینهزنی و زنجیرزنی، ارادت خود را به ساحت مقدس اباعبدالله الحسین (ع) و یاران با وفایش ابراز داشتند. اشکها در سوگ خاندان پیامبر (ص) جاری بود و نالهها در فراق یتیمان و اسیران کربلا به آسمان میرفت. حضور پرشور مردم، جلوهای از عشق و ارادت بیکران به اهل بیت (ع) بود. در این مراسم، زنجانیها بار دیگر نشان دادند که چگونه با وحدت و همدلی، حماسهای ماندگار از عشق به امام حسین (ع) خلق میکنند.
کد خبر 1405040700448
دبیر محمد آوخ
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