۶ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۵

مراسم شام غریبان حسینیه اعظم زنجان

مراسم شام غریبان حسینیه اعظم زنجان

راسم شام غریبان حسینیه اعظم زنجان در دل شب، هنگامی که سکوت بر شهر سایه افکنده بود، عطر اندوه و فریادهای خاموش در هوای حسینیه اعظم زنجان پیچید. شام غریبان، شبی که داغ کربلا تازه شد و دل‌ها در غم زینب (س) و غربت حسین (ع) سوخت. در این شب عزیز، خیل عظیم عاشقان و عزاداران حسینیه اعظم زنجان، با سینه‌زنی و زنجیرزنی، ارادت خود را به ساحت مقدس اباعبدالله الحسین (ع) و یاران با وفایش ابراز داشتند. اشک‌ها در سوگ خاندان پیامبر (ص) جاری بود و ناله‌ها در فراق یتیمان و اسیران کربلا به آسمان می‌رفت. حضور پرشور مردم، جلوه‌ای از عشق و ارادت بی‌کران به اهل بیت (ع) بود. در این مراسم، زنجانی‌ها بار دیگر نشان دادند که چگونه با وحدت و همدلی، حماسه‌ای ماندگار از عشق به امام حسین (ع) خلق می‌کنند.

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کد خبر 1405040700448
مجتبی جعفرلو
دبیر محمد آوخ

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