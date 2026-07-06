بهگزارش خبرنگار میراثآریا، بهمن نوری روز دوشنبه ۱۵ تیرماه در جریان این بازدیدها از موکب «جان فدایان قائد شهید، امام خامنهای» مستقر در دوراهی دشت شهرستان گرمه و همچنین موکب «رهبر شهیدم» در شهرستان های بجنورد و سملقان دیدن کرد و از نزدیک در جریان اقدامات انجامشده برای خدمترسانی به زائران قرار گرفت.
استاندار خراسان شمالی پس از پایان این بازدیدها اظهار داشت: در مجموع ۳۵۵ موکب برای خدمترسانی به زائران پیشبینی شده است که از این تعداد، ۳۰۰ موکب در نقاط مختلف خراسان شمالی و ۵۵ موکب در مشهد مقدس مستقر خواهند بود.
نوری با اشاره به نقش مردم در برپایی این مواکب افزود: حضور گسترده و فعالیت این مواکب، نشاندهنده اوج باورمندی مردم به ولایت و ارادت آنان به امام شهید است.
او ادامه داد: این مواکب با مشارکت و همت مردم برپا شدهاند و مردمی بودن آنها، جلوهای از همان روحیه مردمی امام شهید را به نمایش میگذارد.
استاندار خراسان شمالی همچنین بر ضرورت آمادگی کامل مواکب برای ارائه خدمات مطلوب به زائران تأکید کرد و خواستار هماهنگی هرچه بیشتر دستگاههای اجرایی و عوامل مردمی در مسیر خدمترسانی به زائران شد.
گفتنی است در این بازدیدها حجت الاسلام و المسلمین نوری نماینده ولی فقیه در استان، سردار اکبری فرمانده سپاه جواد الائمه و براتی زاده، رئیس کل دادگستری استان و معاونین استاندار با همراهی مدیران دستگاه های اجرایی نیز حضور داشتند.
شایان ذکر است علاوه بر استقرار بیش از ۳۰۰ موکب در نقاط مختلف استان، ۸ موکب بزرگ نیز برای استقبال و خدمترسانی به زائران در مسیرهای مواصلاتی برپا شده است.
شهرستانهای راز و جرگلان و جاجرم نیز با استقرار موکبهایی در حاشیه جاده آسیایی، به زائران خدمات ارائه میکنند که مسئولان امروز از این مواکب بازدید بعمل آوردند.
انتهای پیام/
نظر شما