به گزارش خبرنگار میراثآریا، آوات مکاری روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ در نشست بررسی برنامهریزی و آمادهسازی پرونده روستای درهتفی مریوان برای ثبت در فهرست جهانی روستاهای گردشگری، اظهار کرد: این روستا به واسطه قرار گرفتن در محدوده گردشگری دریاچه زریبار، برخورداری از چشماندازهای طبیعی ارزشمند، فرهنگ بومی، مشارکت فعال جامعه محلی در حفاظت از محیطزیست و ظرفیتهای شاخص گردشگری، از توانمندیهای قابل توجهی برای حضور در این فرآیند برخوردار است.
رئیس گروه بازاریابی و تبلیغات گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان افزود: ثبت روستاها در فهرست جهانی روستاهای گردشگری فرصتی برای معرفی ظرفیتهای طبیعی، فرهنگی و اجتماعی مناطق روستایی در سطح بینالمللی، تقویت اقتصاد محلی و توسعه گردشگری پایدار است و تحقق این هدف نیازمند برنامهریزی منسجم، تهیه مستندات دقیق و همکاری همه دستگاههای مرتبط خواهد بود.
او با تاکید بر اهمیت حفاظت از منابع طبیعی و هویت فرهنگی روستای درهتفی، عنوان کرد: در فرآیند آمادهسازی این پرونده تلاش میشود ضمن معرفی جاذبهها و توانمندیهای روستا، الزامات توسعه پایدار گردشگری، حفاظت از محیطزیست و مشارکت جامعه محلی به عنوان یکی از شاخصهای اصلی این روستا مورد توجه قرار گیرد.
مکاری با بیان اینکه روستای درهتفی مریوان، یکی از مهمترین مقاصد طبیعتگردی و اکوتوریسم استان کردستان به شمار میرود، یادآور شد: این روستا به واسطه استقرار سایت پرندهنگری زریبار، میزبانی از جمعیت قابل توجه لکلکهای سفید و شهرت به «روستای لکلکها»، هر ساله پذیرای علاقهمندان به پرندهنگری، طبیعتگردی و عکاسی از حیاتوحش است.
رئیس گروه بازاریابی و تبلیغات گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان بیان کرد: همزیستی کمنظیر مردم روستا با لکلکها، حفاظت از زیستگاههای طبیعی و مشارکت فعال جامعه محلی در صیانت از محیطزیست، از مهمترین ویژگیهایی است که درهتفی را به یکی از گزینههای شاخص برای ثبت در فهرست جهانی روستاهای گردشگری تبدیل کرده است.
در این نشست که با حضور بخشدار مرکزی مریوان، نمایندگان بنیاد مسکن و محیطزیست، هیات امنای گردشگری محور دریاچه زریبار و جمعی از فعالان گردشگری و محیطزیست برگزار شد، روند تهیه و تکمیل پرونده، شاخصهای مورد نیاز برای ثبت در فهرست جهانی روستاهای گردشگری و همچنین راهکارهای تقویت زیرساختها، حفاظت از میراث طبیعی و معرفی ظرفیتهای گردشگری روستای درهتفی مورد بررسی قرار گرفت.
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