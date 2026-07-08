۱۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۶

طبخ و توزیع بیش از ۶هزار پرس غذای گرم در موکب دهیاران بخش مرکزی گناباد برای زائران

طبخ و توزیع بیش از ۶هزار پرس غذای گرم در موکب دهیاران بخش مرکزی گناباد برای زائران

فرماندار گناباد گفت: موکب دهیاران بخش مرکزی گناباد با توزیع بیش از ۶هزار پرس غذای گرم، میزبان تعداد زیادی زائر و مسافر عبوری به مقصد مشهد بود.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، ابوالفضل حکیمی‌پور امروز چهارشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: موکب دهیاران بخش مرکزی گناباد مستقر در میدان مند، امروز از زائران و مسافرانی که برای شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب از مسیر گناباد عازم مشهد مقدس بودند، با غذای گرم پذیرایی کرد.

فرماندار گناباد ادامه داد: در این موکب بیش از ۶ هزار پرس غذای گرم طبخ و میان زائران و مسافران توزیع شد.

او تصریح کرد: بیشتر مسافران و زائران عبوری از استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی بودند که در مسیر حرکت به مشهد، در این موکب توقف کردند.

معاون عمرانی فرماندار شهرستان گناباد، از روند طبخ و توزیع غذا در این موکب بازدید کرد.

طبخ و توزیع بیش از ۶هزار پرس غذای گرم در موکب دهیاران بخش مرکزی گناباد برای زائران

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کد خبر 1405041701164
محمدعلی علی نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

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