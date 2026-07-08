محمود مادرشاهیان، رئیس جامعه هتلداران خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا با اشاره به استقبال گسترده زائران از سفر به مشهد مقدس برای شرکت در مراسم وداع با رهبر شهید، اظهار کرد: تا امروز، چهارشنبه ۱۷ تیرماه، تمامی ظرفیت مراکز اقامتی رسمی شامل هتلها، هتلآپارتمانها، مهمانپذیرها و خانهمسافرهای دارای مجوز بهطور کامل تکمیل شده است.
وی افزود: ظرفیت اقامت رسمی مشهد در مجموعه هتلها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز، بیش از ۲۵۰ هزار تخت است که در پی افزایش چشمگیر ورود زائران، بهطور کامل مورد بهرهبرداری قرار گرفته و تمامی ظرفیتهای موجود تکمیل شده است.
رئیس جامعه هتلداران خراسانرضوی با بیان اینکه مدیریت اسکان زائران از مدتها قبل در دستور کار دستگاههای اجرایی، خدماتی و بخشخصوصی قرار گرفته است، تصریح کرد: با احتساب ظرفیتهای رسمی و سایر ظرفیتهای پیشبینیشده برای اسکان، برآوردها نشان میدهد حدود دو میلیون زائر و مهمان در این ایام در مشهد مقدس اسکان خواهند یافت.
مادرشاهیان ادامه داد: بهمنظور تسهیل فرآیند اسکان و توزیع متوازن زائران در سطح شهر، سامانه «محله امام رضا(ع)» راهاندازی و فعال شده است تا زائران بتوانند با سهولت بیشتری محل اقامت خود را انتخاب کرده و از ظرفیتهای موجود بهرهمند شوند.
وی با تاکید بر آمادگی کامل مجموعه خدمات اقامتی استان خاطرنشان کرد: تمامی برنامهریزیهای لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران انجام شده و تاکنون هیچگونه مشکل خاصی در حوزه اسکان گزارش نشده است. هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نهادهای خدماترسان و فعالان صنعت هتلداری موجب شده فرآیند پذیرش و اسکان زائران با نظم، انسجام و آرامش کامل در حال انجام باشد.
رئیس جامعه هتلداران خراسانرضوی در پایان تاکید کرد: ظرفیتهای اقامتی، خدماتی و مردمی مشهد با آمادگی کامل در خدمت زائران و مهمانان مراسم وداع با رهبر شهید قرار دارد تا میزبانی شایستهای متناسب با جایگاه معنوی این رویداد بزرگ ملی و مذهبی رقم بخورد.
انتهای پیام/
نظر شما