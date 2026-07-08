محمدسعید ولیزاده، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی، امروز چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا، از آمادگی کامل دفاتر خدمات مسافرتی استان برای ارائه خدمات به زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب خبر داد.
وی اظهار کرد: همزمان با برگزاری این مراسم باشکوه ملی و مذهبی در مشهد مقدس و با وجود اعلام تعطیلی رسمی، دفاتر خدمات مسافرتی استان بدون وقفه در حال فعالیت هستند و خدمات مورد نیاز زائران، مسافران و شرکتکنندگان در این آیین را ارائه میکنند.
ولیزاده با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای تسهیل خدمات سفر افزود: در همین راستا، ۲۰ دفتر خدمات مسافرتی در محور اصلی برگزاری مراسم، واقع در خیابان امام رضا(ع)، مستقر و فعال شدهاند تا ضمن ارائه خدمات حضوری، فرآیند مدیریت سفر و بازگشت زائران از استانهای مختلف کشور با نظم، سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی تأکید کرد: تمامی تمهیدات لازم برای تأمین و صدور بلیت بازگشت زائران و شرکتکنندگان در مراسم پیشبینی شده است و با هماهنگیهای صورتگرفته میان دفاتر خدمات مسافرتی، تلاش میشود فرآیند بازگشت زائران بدون هیچگونه مشکل و با حداکثر کیفیت خدمات انجام گیرد.
وی با اشاره به حضور گسترده زائران خارجی در مشهد مقدس همزمان با این مراسم افزود: علاوه بر زائران ایرانی، مشهد این روزها میزبان جمع قابل توجهی از زائران کشورهای مختلف است و با هماهنگیهای انجامشده از سوی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، گروههایی از زائران افغانستانی و پاکستانی نیز برای حضور در مراسم تشییع و ادای احترام به رهبر شهید انقلاب، به مشهد مقدس اعزام خواهند شد.
ولیزاده خاطرنشان کرد: همافزایی میان دفاتر خدمات مسافرتی، دستگاههای اجرایی و مجموعههای خدماترسان، زمینه ارائه خدمات منسجم، مدیریت مطلوب جریان سفر و تسهیل جابهجایی زائران را فراهم کرده است تا این رویداد بزرگ با بیشترین سطح نظم و کیفیت در حوزه خدمات سفر همراه باشد.
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