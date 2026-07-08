به گزارش خبرنگار میراثآریا، امین بهنام امروز چهارشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: برنامهریزیهای صورت گرفته در آستان قدس رضوی بر این اصل استوار است که ضمن برگزاری باشکوه مراسم وداع با رهبر شهید، امکان زیارت و حضور زائران محترم در حرم مطهر دچار اختلال نشود، بر همین اساس، تمامی صحنهای پیرامونی حرم رضوی در طول ایام مراسم بهصورت عادی و بدون محدودیت پذیرای زائران و مجاوران خواهند بود.
معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی تصریح کرد: بر اساس پیش بینیهای صورتگرفته، محدودیتهای تردد و تشرف تنها به صحنها و رواقهای مرکزی اختصاص دارد. این محدودیتها با هدف آمادهسازی فضا و قرق کردن بخشهای مرکزی برای برگزاری آیین تدفین، از عصر امروز چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ بهصورت تدریجی آغاز شده و تا پایان مراسم، ادامه مییابد.
او افزود: این تغییر در الگوی تردد،با هدف فراهمسازی مقدمات لازم برای اجرای دقیق تشریفات رسمی و حفظ نظم در هسته اصلی حرم مطهر صورت میگیرد و به محض اتمام آیینها، دسترسی به این بخشها، مجدداً برقرار خواهد شد.
بهنام گفت: در این راستا از زائران عزیز درخواست داریم تا برای اجرای هرچه شایستهتر این مراسم تاریخی، با خادمان و خادم یاران حرم مطهر در فرآیند تخلیه موقت صحنهای مرکزی و آمادهسازی فضاها، همکاری کنند.
معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی تأکید کرد: زائران با در نظر گرفتن این تغییرات در مسیرهای تردد، میتوانند از فضاهای جایگزین در صحنهای پیرامونی برای زیارت و عبادت استفاده کنند تا جریان زیارت در این ایام، با آرامش و در کمال نظم، ادامه یابد.
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