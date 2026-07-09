استقرار پایگاه امدادی و بیمارستان صحرایی در مجموعه فرهنگی تاریخی تاریخی نادری

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی امروز پنجشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بیمارستان صحرایی توسط اداره کل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی برپا شده است.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: پایگاه امداد و نجات نیز توسط اداره هلال احمر شهرستان مشهد در مجموعه فرهنگی تاریخی نادری برپا شده است.

او تصریح کرد: با توجه به حضور گسترده اقشار مختلف مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی استان به سطح بالایی رسیده است.

موسوی با اشاره به نقش کلیدی مجموعه تاریخی نادری به عنوان یکی از محورهای اصلی تجمع عزاداران، خاطرنشان کرد: انتخاب این مکان برای استقرار پایگاه‌های امدادی، به دلیل دسترسی آسان، فضای باز مناسب و ظرفیت بالای پذیرش جمعیت بوده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی خراسان رضوی افزود: تمهیدات ترافیکی و انتظامی نیز هم‌زمان با این اقدام، برای تسهیل تردد آمبولانس‌ها و خودروهای امدادی پیش‌بینی شده است.

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