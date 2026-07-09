هواپیمای حامل پیکر رهبر شهید انقلاب در فرودگاه مشهد به زمین نشست

به گزارش خبرنگار میراث آریا، آیین‌های ویژه وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و شهدای اعضای خانواده ایشان، امروز در مشهد برگزار می شود.

آیین بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب در مشهد با حضور مردم در مسیر خیابان امام رضا (ع) به طرف حرم مطهر رضوی برگزار می شود.

مشتاقان حضور در این مراسم از سراسر کشور به مشهد آمده‌اند و از صبح امروز به سوی خیابان امام رضا (ع) در حال حرکتند.

مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب که قرار بود صبح امروز برگزار شود با توجه به تاخیر در ورود پیکرهای مطهر شهدا از عرق به ایران از ظهر امروز آغاز می‌شود.

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