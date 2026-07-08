به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سمیه روانخواه، امروز چهارشنبه ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: با هدف به کار گیری تمامی ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان و تکریم مهمانان حاضر در این آیین، خانه صنایع‌دستی مصلی تاریخی مشهد با مشارکت هنرمندان و تشکل‌های تخصصی، خدمات فرهنگی و اسکان و پذیرایی ارائه می‌کند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی خراسان رضوی نیز با برپایی کارگاه‌های زنده و نمایشگاه‌های فرهنگی در این مکان تاریخی، تلاش می‌کنند تا گوشه‌ای از ظرفیت‌های هنری استان را به مهمانان این رویداد ملی معرفی کنند.

او بر نقش این قشر در خلق حماسه‌ای فرهنگی در کنار مراسم باشکوه تشییع تاکید کرد.

روانخواه تصریح کرد: خانه صنایع‌دستی مصلی تاریخی مشهد با بهره‌گیری از فضای معنوی و تاریخی خود، بستر مناسبی برای تکریم مهمانان و ارائه خدمات اسکان و پذیرایی فراهم کرده است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی افزود: این اقدام هم‌زمان با اعلام آمادگی کامل ستاد تشییع در مشهد برای میزبانی از جمعیت گسترده زائران و عزاداران، صورت گرفته تا خاطره‌ای نیکو از همدلی و فرهنگ مهمان‌نوازی مردم خراسان در اذهان ثبت شود.

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