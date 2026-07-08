به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن مه‌آبادی امروز چهارشنبه ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۵ با تشریح اقدامات و تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای مشارکت گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌های اجرایی، خدماتی، فرهنگی و مردمی شهرستان برای خدمت‌رسانی مطلوب به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم معنوی بسیج شده است.

فرماندار تربت جام افزود: در نخستین گام، ستاد هماهنگی، برنامه‌ریزی و پشتیبانی مراسم با حضور تمامی دستگاه‌های اجرایی در فرمانداری تشکیل و همزمان ستادهای فرعی در بخش‌های مرکزی، بوژگان، نصرآباد و پایین‌جام نیز فعالیت خود را آغاز کردند تا هماهنگی لازم برای اجرای برنامه‌ها و ساماندهی مشارکت‌های مردمی فراهم شود.

او با اشاره به نقش مردم این شهرستان در خدمت‌رسانی به زائران، تصریح کرد: با مشارکت قرارگاه مردمی تربت‌جام، هفت موکب در نقاط مختلف شهر مشهد برپا شده است که به مدت سه شبانه‌روز، روزانه از حدود سه هزار نفر از زائران حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پذیرایی و اسکان به عمل می‌آورد.

مه‌آبادی ادامه داد: به منظور تسهیل حضور مردم شهرستان در این مراسم، پنج دستگاه اتوبوس و حدود ۱۲۰۰ دستگاه خودروی شخصی برای جابه‌جایی زائران و شرکت‌کنندگان پیش‌بینی و سازماندهی شده است.

فرماندار تربت جام از تشکیل قرارگاه خدمت شهرستان در محل مدیریت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: وظایف کمیته‌های اجرایی به‌صورت دقیق تعیین و ابلاغ شده تا خدمات‌رسانی با انسجام و کیفیت مطلوب انجام شود.

او با اشاره به فعالیت گروه‌های جهادی افزود: ۱۰ گروه جهادی و فرهنگی با شعار باید برخاست و با حضور ۱۵۰ نفر از نیروهای جهادی به مشهد اعزام شده‌اند تا در حوزه‌های اسکان، پذیرایی و خدمت‌رسانی به زائران فعالیت کنند.

مه‌آبادی از برپایی موکب عشایر اهل سنت بخش پایین‌جام در میدان شهید حججی و همچنین موکب مرکز علوم اسلامی با مشارکت علمای اهل سنت شهرستان در خیابان فدائیان اسلام مشهد به عنوان جلوه‌ای از وحدت و همدلی مردم شهرستان یاد کرد.

فرماندار تربت جام با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق این رویداد، اظهار داشت: ۳۰ نفر از خبرنگاران شهرستان برای پوشش خبری و تصویری مراسم و مستندسازی این حضور باشکوه به مشهد اعزام شده‌اند و نشست خبری ویژه‌ای نیز با اصحاب رسانه به منظور تشریح اقدامات شهرستان و دعوت از مردم برای حضور پرشور در مراسم برگزار شده است.

او با اشاره به قرار گرفتن تربت‌جام در مسیر تردد زائران حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع)، افزود: با اختصاص ۲۰ تن آرد فوق‌العاده، نیاز نانوایی‌های شهر تربت‌جام، نصرآباد و روستاهای مسیر تردد زائران تأمین شده تا خدمات‌رسانی به مسافران بدون وقفه ادامه یابد.

مه‌آبادی از بازدیدهای میدانی و شبانه از بازار، جایگاه‌های عرضه سوخت، مواکب و مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی با همراهی مدیران دستگاه‌های نظارتی و خدماتی خبر داد و گفت: هدف از این بازدیدها، نظارت بر روند تأمین کالاهای اساسی، عرضه سوخت و استمرار خدمات به زائران بوده است.

فرماندار تربت جام از اعزام ۱۳۵ نفر از اعضای جوان جمعیت هلال احمر شهرستان برای استقرار در ۱۲ پایگاه امداد و نجات جاده‌ای در مسیر ملک‌آباد تا مشهد مقدس به مدت چهار روز خبر داد و تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مردمی و گروه‌های جهادی با همدلی و انسجام کامل، آماده خدمت‌رسانی شایسته به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم بزرگ هستند.

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