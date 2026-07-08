محدودیتی برای ورود خودروها به مشهد وجود ندارد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ جواد سعیدییگانه امروز چهارشنبه ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۵ در جلسه ستاد استانی برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: در حال حاضر هیچ محدودیتی برای ورود خودروها به مشهد اعمال نشده است.
رئیس پلیس راه خراسان رضوی افزود: چهار محور اصلی برای هدایت ترافیک زائران پیشبینی شده است.
او با بیان اینکه موکبها، پایگاههای امدادی و توقفگاههای بینراهی در مسیرها تجهیز شدهاند، تصریح کرد: در صورت افزایش ترافیک، خودروها از آزادراه کنارگذر شمالی هدایت خواهند شد.
سعیدییگانه یادآور شد: برای مدیریت موج بازگشت، تمهیدات ویژه در محورهای خروجی پیشبینی شده است.
رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: محدودیتهای مقطعی برای ناوگان باربری، در صورت نیاز، اعمال خواهد شد.
او افزود: هماهنگی پلیس راه با دستگاههای امدادی و خدماتی برای تسهیل تردد انجام شده است.
سعیدییگانه اظهار کرد: تمامی تصمیمات ترافیکی متناسب با شرایط و با هدف تسهیل تردد و حفظ ایمنی زائران اجرا خواهد شد.
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