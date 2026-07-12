کشف محراب تاریخی در کاروانسرای جهانی مظفری پاسارگاد/ گشایش افقی تازه در مطالعات معماری و تاریخ مذهبی محوطه

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید عبدالمجید عابدی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پاسارگاد، امروز شنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵، از کشف یک محراب تاریخی در جریان اجرای عملیات حفاظت و مرمت کاروانسرای جهانی مظفری خبر داد.

وی اظهار کرد: این اثر ارزشمند در جریان اقدامات حفاظتی و مرمتی در محوطه کاروانسرا شناسایی شد و بلافاصله فرآیند مستندسازی علمی و ثبت دقیق مشخصات آن مطابق ضوابط تخصصی در دستور کار قرار گرفت.

عابدی با اشاره به اهمیت این یافته در مطالعات میراث‌فرهنگی افزود: این محراب از منظر معماری، شیوه اجرا و ویژگی‌های هنری، اثری شاخص و قابل‌توجه به شمار می‌آید و می‌تواند داده‌های ارزشمندی درباره پیشینه مذهبی، تحولات تاریخی و روند تکامل معماری این محوطه جهانی در اختیار پژوهشگران قرار دهد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی پاسارگاد تصریح کرد: هم‌اکنون گروهی از کارشناسان و متخصصان حوزه‌های باستان‌شناسی، مرمت و معماری در حال انجام مطالعات تکمیلی بر روی این اثر هستند. این مطالعات شامل مستندنگاری دقیق، آسیب‌شناسی، بررسی‌های تطبیقی و تحلیل‌های تخصصی است تا ضمن تعیین دوره تاریخی ساخت، کاربری اولیه و جایگاه این محراب در ساختار فضایی مجموعه نیز با دقت علمی مشخص شود.

وی ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد کیفیت اجرای عناصر معماری و تزئینی این محراب، از مهارت و دانش فنی بالای سازندگان آن حکایت دارد؛ موضوعی که می‌تواند بیانگر جایگاه ممتاز این بخش از بنا در سازمان فضایی و معماری تاریخی کاروانسرای مظفری باشد و ابعاد تازه‌ای از ارزش‌های فرهنگی این محوطه را آشکار سازد.

عابدی در پایان با تاکید بر ضرورت صیانت علمی و همه‌جانبه از این اثر اظهار کرد: عملیات حفاظت اضطراری، مستندسازی و پایش مستمر این محراب بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی حفاظت از میراث‌فرهنگی در حال انجام است تا از هرگونه آسیب احتمالی جلوگیری شود. نتایج نهایی مطالعات و تحلیل‌های تخصصی این کشف، پس از پایان بررسی‌های کارشناسی، در اختیار جامعه علمی و پژوهشی قرار خواهد گرفت.

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