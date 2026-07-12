به گزارش خبرنگار میراث آریا، صادق زارع امروز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵، در جمعبندی مصوبات سفر مدیرکل میراث فرهنگی فارس به شهرستان داراب در حوزه میراث فرهنگی، گفت: از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت، مبلغ ۷ میلیارد تومان برای مرمت بناهای تاریخی شهرستان داراب تخصیص یافته است. این اعتبارات در اولویت اول صرف مرمت مسجد جامع داراب و قلعه داراب خواهد شد تا این روند بهسرعت به پایان برسد.
معاون میراثفرهنگی استان فارس در مورد توسعه زیرساختهای موزهداری، افزود: با توجه به اینکه شهرستان داراب فعلاً فاقد موزه است، تصمیم گرفته شد حیاط بیرونی خانه سوخکیان که مرمت آن تا ۸۰ درصد پیشرفت داشته، توسط اداره کل میراث فرهنگی به سرانجام برسد و این مکان به عنوان موزه شهرستان تجهیز و بهرهبرداری شود.
زارع تصریح کرد: مبلغ ۳ میلیارد تومان در راستای انجام مطالعات تخصصی آثار تاریخی دارابگرد تخصیص یافت. با توجه به تبدیل این مجموعه به پایگاه ملی و تعیین مدیر برای آن، این اعتبارات صرف تکمیل پرونده مطالعاتی خواهد شد تا در کوتاهترین زمان ممکن، دارابگرد به مرحله ثبت جهانی برسد.
او در حوزه جذب سرمایه اشاره کرد: مناطقی نظیر چشمه گلابی، خرتنگ، تنگرغز و مسجد سنگی دارای پتانسیلهای بسیار بالایی هستند. همچنین مقرر شد اداره کل میراث فرهنگی با همکاری فرماندار بستههای سرمایهگذاری جامع برای این مناطق تهیه کند تا مسیر واگذاری به سرمایهگذاران تسهیل شود.
معاون میراث فرهنگی استان فارس همچنین با اشاره به بازدید از مجتمعهای گردشگری فعال در منطقه بر لزوم حمایت از این سرمایهگذاران تأکید کرد و گفت: در زمینه تسهیلات و مشوقهای سرمایهگذاری، حداکثر کمکها صورت خواهد گرفت تا این مجموعهها با موفقیت به بهرهبرداری کامل برسند.
انتهای پیام/
نظر شما