به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجید سلیمی، امروز ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ در جمع‌بندی مصوبات سفر مدیرکل میراث فرهنگی فارس به شهرستان داراب در حوزه صنایع دستی، با اشاره به نتایج بازدیدهای میدانی و تحلیل ظرفیت‌های منطقه، گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده، داراب در سه حوزه اصلی دارای پتانسیل‌های استثنایی است: نخست، ظرفیت بالای سفالگری، دوم، بهره‌گیری از معادن متنوع سنگ نمک برای تولید محصولات نمکی و سوم، بهره‌مندی از محصولات نخی و خرما در مناطق گرمسیری. ما قصد داریم با تعریف پروژه‌های هدفمند، توسعه صنایع دستی شهرستان را با تمرکز بر این سه محور پیش ببریم تا بازدهی اقتصادی این بخش به حداکثر برسد.

معاون صنایع دستی استان فارس افزود: در مورد مصوبات اجرایی این سفر، اعلام کرد: یکی از مصوبات مهم، تغییر کاربری ساختمان انبار غله و تبدیل آن به بازارچه دائم صنایع دستی داراب است. در این راستا، مقرر شد فرماندار پیگیر مراحل تملک این ساختمان باشد تا پس از آن، عملیات مرمت و راه‌اندازی این مرکز تجاری-هنری آغاز شود، هرچند می‌دانیم این فرآیند نیازمند زمان و پیگیری‌های اداری است اما گامی حیاتی برای حمایت از هنرمندان منطقه است.

سلیمی همچنین به راهکار کوتاه‌مدت برای حمایت از صنعتگران اشاره کرد و گفت: تا زمان آماده‌سازی کامل بازارچه دائم، از ظرفیت‌های فاز اول خانه سوخکیان استفاده خواهیم کرد. این مجموعه به صورت توأم، هم به عنوان موزه و هم به عنوان بازارچه موقت صنایع‌دستی فعالیت خواهد کرد تا بستری مناسب برای عرضه محصولات هنرمندان دارابی فراهم شود و این حوزه در کوتاه‌مدت تقویت شود.

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