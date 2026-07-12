به گزارش خبرنگار میراث آریا، عبدالمهدی قاسمی، امروز ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ با اشاره به بازدید از مجتمع‌های گردشگری و اقامتگاه‌های بومگردی داراب در سفر مدیر کل، معانان و کارشناسان به این شهرستان، گفت: یکی از اولویت‌های این سفر، بررسی چالش‌های مالی فعالان این حوزه بود. در همین راستا، مقرر شد برای دو مجتمع گردشگری و اقامتگاه‌های بومگردی منتخب، حمایت‌های مالی و تسهیلات بانکی ویژه‌ای در نظر گرفته شود تا توسعه زیرساخت‌های اقامتی در شهرستان داراب شتاب بگیرد.

معاون سرمایه‌گذاری استان فارس تصریح کرد: با بازدید از پتانسیل‌های طبیعی و تاریخی نظیر تنگ‌رقز، خرتنگ، چشمه گلابیو مسجد سنگی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این مناطق شناسایی شد. مقرر گردید تابستان امسال، پروژه‌های توسعه در تنگ‌رغز و خرتنگ در قالب قراردادهای B. O. T (ساخت، بهره‌برداری و انتقال) به سرمایه‌گذاران واگذار شود تا بدون فشار بر بودجه‌های دولتی، این مناطق به مراکز گردشگری مدرن تبدیل شوند.

قاسمی افزود: در این سفر می‌دانی، زیرساخت‌های پیشین و جاری در مناطق مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت وهدف ما این است که با تبدیل این پتانسیل‌های طبیعی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری هدفمند، علاوه بر رشد صنعت گردشگری، اشتغال‌زایی برای جامعه محلی داراب به طور گسترده‌ای محقق گردد.

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