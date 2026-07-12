به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مریم الطافی یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ در ادامه برنامه‌های بازدید از مجموعه‌های فرهنگی، از مجموعه خصوصی خانه ملک آمل بازدید کرد.

مسئول موزه‌های استان مازندران در این بازدید، آثار و اشیای موجود در مجموعه از نظر ظرفیت‌های فرهنگی و شرایط لازم برای دریافت مجوز مجموعه‌داری مورد بررسی کرد و راهنمایی‌های تخصصی درباره ضوابط نگهداری و حفاظت از آثار، مستندسازی اموال فرهنگی و الزامات قانونی فعالیت مجموعه‌های خصوصی به مالکان ارائه کرد.

او با اشاره به نقش موثر مجموعه‌داران خصوصی در حفظ و معرفی میراث‌فرهنگی، اظهار کرد: توسعه و حمایت از مجموعه‌های خصوصی استاندارد، زمینه معرفی هرچه بهتر تاریخ، فرهنگ و هنر استان را فراهم کرده و می‌تواند به تقویت گردشگری فرهنگی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در صیانت از میراث‌فرهنگی منجر شود.

الطافی افزود: این بازدید با هدف تعامل نزدیک‌تر با مجموعه‌داران، ارزیابی ظرفیت‌های موجود و حمایت از ایجاد و توسعه مجموعه‌های خصوصی دارای استانداردهای تخصصی در استان مازندران انجام شد.

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