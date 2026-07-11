به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داریوش رحیم مشاعی چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ در بازدیدی از نوار ساحلی شهرستان، وضعیت استقرار ناجیان غریق در مناطق خارج از طرح سالم‌سازی دریا (مناطق ممنوعه شنا) را مورد بررسی قرار داد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تنکابن در این بازدید، بر حضور مستمر ناجیان غریق در نقاط پرخطر به منظور جلوگیری از ورود مسافران و گردشگران به مناطق ممنوعه شنا و حفاظت از جان شهروندان و گردشگران تأکید کرد.

او همچنین گفت: به ناجیان غریق مستقر، هشدارهای لازم برای تشدید نظارت و انجام دقیق وظایف را ابلاغ کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی تنکابن در ادامه بازدید از تأسیسات و واحدهای ساحلی تحت نظارت این اداره، از نبود ناجی غریق در ساحل یکی از هتل‌آپارتمان‌های شهرستان محرز شد که در پی آن، اخطار کتبی به بهره‌بردار مجموعه ابلاغ شد.

او یادآور شد: بر اساس این اخطار، بهره‌بردار موظف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نسبت به استقرار فوری ناجی غریق اقدام کند. در غیر این صورت، چنانچه در بازدیدهای بعدی کارشناسان نظارت همچنان ناجی غریق در محل حضور نداشته باشد، مجموعه با حکم مقام قضایی پلمب خواهد شد.

مشاعی تصریح کرد: این بازدیدها با هدف ارتقای ایمنی سواحل، صیانت از جان شهروندان و گردشگران و نظارت بر رعایت ضوابط ایمنی در تأسیسات گردشگری ساحلی انجام می‌شود.

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