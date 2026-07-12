محمد آرمان ارشادی، مدیر پایگاه میراث ملی فرحآباد ساری در یادداشتی نوشت: فرحآباد تنها مجموعهای از بناهای تاریخی نیست؛ این شهر، روایتگر بخشی از هویت تاریخی ایران در سواحل جنوبی دریای مازندران (کاسپی) است. شهری که با تدبیر و دوراندیشی شاهعباس صفوی بنیان نهاده شد تا افزون بر ایفای نقشی سیاسی و حکومتی، به یکی از مهمترین مراکز تجاری، مذهبی و دریایی ایران تبدیل شود. امروز، پس از گذشت چند قرن، آنچه از این شهر تاریخی بر جای مانده، گنجینهای ارزشمند از معماری، شهرسازی و فرهنگ ایرانی است؛ گنجینهای که صیانت از آن، مسئولیتی فراتر از یک وظیفه اداری و میراثی ملی به شمار میآید.
پایگاه میراث ملی فرحآباد با چنین رویکردی شکل گرفته است؛ نهادی که مأموریت خود را تنها در حفاظت از بناهای تاریخی خلاصه نمیکند، بلکه با تکیه بر پژوهش، مستندسازی، معرفی، آموزش و جلب مشارکت عمومی، میکوشد زمینه احیا و بازآفرینی این شهر تاریخی را فراهم سازد. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که حفاظت از میراثفرهنگی بدون همراهی جامعه محلی، دستگاههای اجرایی، دانشگاهها، پژوهشگران، رسانهها و علاقهمندان به تاریخ و فرهنگ، به نتیجهای پایدار نخواهد رسید.
فرحآباد از ظرفیتهای کمنظیری برخوردار است که میتواند آن را به الگویی موفق در مدیریت پایگاههای میراثفرهنگی کشور تبدیل کند. وجود مسجد- مدرسه تاریخی، پل صفوی، حمام تاریخی، بقایای شهر صفوی، چشمانداز زیبای رودخانه تجن و همجواری با دریای مازندران، مجموعهای ارزشمند و منحصربهفرد را پدید آورده است؛ مجموعهای که در صورت حفاظت اصولی و مدیریت علمی، علاوه بر پاسداری از میراث تاریخی، میتواند زمینهساز توسعه گردشگری فرهنگی، رونق اقتصادی منطقه و ارتقای جایگاه فرحآباد در سطح ملی و حتی بینالمللی باشد. تحقق این چشمانداز، نیازمند برنامهریزی بلندمدت، تأمین اعتبارات پایدار، انجام پژوهشهای تخصصی و معرفی شایسته این میراث ارزشمند است.
رسالت امروز پایگاه میراث ملی فرحآباد، صرفاً نگاه به گذشته نیست؛ بلکه ایجاد پیوندی استوار میان گذشته، حال و آینده است. هر اقدام حفاظتی، هر فصل پژوهش باستانشناسی، هر برنامه آموزشی و هر فعالیت فرهنگی، گامی در مسیر شناخت بهتر این میراث و انتقال آن به نسلهای آینده به شمار میرود.
بیتردید میراثفرهنگی زمانی زنده و ماندگار خواهد ماند که مردم خود را در حفظ آن سهیم بدانند. از همین رو، تعامل سازنده با جامعه محلی، نهادهای فرهنگی، دانشگاهیان، رسانهها و دوستداران میراثفرهنگی، یکی از مهمترین اولویتهای پایگاه میراث ملی فرحآباد است؛ زیرا حفاظت از میراث تاریخی، مسئولیتی همگانی و سرمایهای مشترک برای همه ایرانیان است.
آینده فرحآباد در گرو همدلی، مشارکت و حاکمیت نگاه علمی بر حفاظت و مدیریت این مجموعه تاریخی است. امید آن میرود که با تداوم این مسیر، فرحآباد بیش از پیش جایگاه شایسته خود را در میان مهمترین شهرهای تاریخی ایران بازیابد و بهعنوان نمادی از شکوه تاریخ، فرهنگ و هویت ایرانی، برای نسل امروز و آیندگان حفظ و معرفی شود.
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