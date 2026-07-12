۲۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۴

آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در کرمان برگزار شد

آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در کرمان برگزار شد

با حضور آحاد مردم شهیدپرور و مسئولان استانی آیین بزرگداشت آقای شهید ایران هم‌زمان با سومین روز تدفین ایشان در کرمان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، آیین بزرگداشت آقای شهید ایران یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان و امام‌جمعه کرمان، محمدعلی طالبی استاندار، سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، جمعی از مدیران کل و مسئولان استان و آحاد مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور، در مصلای امام علی(ع) کرمان برگزار شد.

 در این مراسم با قرائت قرآن مجید، نوحه‌سرایی و عزاداری یاد و راه رهبر شهید انقلاب از طرف حاضران در مراسم گرامی‌داشت شده و مورد تأیید قرار گرفت.

 حجت‌الاسلام ناصر رفیعی استاد حوزه و دانشگاه در این آیین ضمن گرامی‌داشت و یاد رهبر شهید انقلاب با تاکید بر این‌که باید سخنان، راه، دغدغه و توصیه‌های ایشان مدنظر مردم و مسئولان باشد افزود: خدای تبارک و تعالی بالاترین پاداش یعنی شهادت را به اهل فضیلت عطا می‌کند و شهادت گوارای رهبر شهید بود، هرچند فقدان ایشان برای ما سخت است.

 حجت‌الاسلام رفیعی با اشاره به سابقه مسئولیت‌ها و فعالیت‌های رهبر شهید انقلاب تصریح کرد: کارنامه رهبر شهید همه‌جانبه بود، در جبهه حضور داشت، ریاست‌جمهوری را برعهده داشت، شخصیتی علمی و حوزوی بود و در عرصه‌ی شعر، هنر و نویسندگی نیز فعالیت داشت و مدال شهادت شایسته چنین شخصیتی بود.

 این سخنران مذهبی از مدیران و مسئولان خواست کتاب صوتی ۴۴ ویژگی رهبر شهید را مورد توجه قرار دهند و خاطرنشان کرد: این کتاب صوتی ۱۶۰ دقیقه‌ای در ۱۲ فصل، ویژگی‌های رهبر شهید انقلاب را از زبان خود ایشان بیان می‌کند و مدیران این اثر را گوش کنند و حتی برای کارکنان خود مسابقه برگزار کرده تا با این ویژگی‌ها آشنا شوند.

او همچنین با اشاره به شجاعت رهبر شهید در ادامه اخلاق دینی، تواضع، و انصاف را از دیگر ویژگی‌های رهبر شهید انقلاب برشمرد و با نقل خاطراتی از دوران زندان و سال‌های پس‌از انقلاب گفت: رهبر شهید حتی نسبت‌به افرادی که در دوران زندان ایشان را شکنجه کرده بودند، از رفتار انتقام جویانه پرهیز می‌کرد و بر رعایت حقوق اسیر تاکید داشت.

رفیعی با اشاره به علاقه رهبر شهید به ادبیات و هنر اظهار کرد: ایشان از کودکی با دیوان حافظ و شاهنامه فردوسی مانوس بود، شعر می‌سرود، در جلسات نقد شعر حضور داشت و شاهنامه را تجلی اندیشه ایرانی و دارای جایگاهی ارزشمند می‌دانست.

این استاد حوزه علمیه انتقادپذیری را از دیگر ویژگی‌های رهبر شهید دانست و افزود: ایشان از دریافت نامه‌های انتقادی استقبال می‌کرد و حتی تصریح داشت که این‌گونه نامه‌ها را بیشتر می‌پسندد.

او در پایان گفت: تواضع، شهرت‌گریزی و ساده‌زیستی را از ویژگی‌های آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای می‌دانم.

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کد خبر 1405042201484
محمد شجاعی
دبیر مرضیه امیری

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