آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در کرمان برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، آیین بزرگداشت آقای شهید ایران یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان و امام‌جمعه کرمان، محمدعلی طالبی استاندار، سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، جمعی از مدیران کل و مسئولان استان و آحاد مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور، در مصلای امام علی(ع) کرمان برگزار شد.

در این مراسم با قرائت قرآن مجید، نوحه‌سرایی و عزاداری یاد و راه رهبر شهید انقلاب از طرف حاضران در مراسم گرامی‌داشت شده و مورد تأیید قرار گرفت.

حجت‌الاسلام ناصر رفیعی استاد حوزه و دانشگاه در این آیین ضمن گرامی‌داشت و یاد رهبر شهید انقلاب با تاکید بر این‌که باید سخنان، راه، دغدغه و توصیه‌های ایشان مدنظر مردم و مسئولان باشد افزود: خدای تبارک و تعالی بالاترین پاداش یعنی شهادت را به اهل فضیلت عطا می‌کند و شهادت گوارای رهبر شهید بود، هرچند فقدان ایشان برای ما سخت است.

حجت‌الاسلام رفیعی با اشاره به سابقه مسئولیت‌ها و فعالیت‌های رهبر شهید انقلاب تصریح کرد: کارنامه رهبر شهید همه‌جانبه بود، در جبهه حضور داشت، ریاست‌جمهوری را برعهده داشت، شخصیتی علمی و حوزوی بود و در عرصه‌ی شعر، هنر و نویسندگی نیز فعالیت داشت و مدال شهادت شایسته چنین شخصیتی بود.

این سخنران مذهبی از مدیران و مسئولان خواست کتاب صوتی ۴۴ ویژگی رهبر شهید را مورد توجه قرار دهند و خاطرنشان کرد: این کتاب صوتی ۱۶۰ دقیقه‌ای در ۱۲ فصل، ویژگی‌های رهبر شهید انقلاب را از زبان خود ایشان بیان می‌کند و مدیران این اثر را گوش کنند و حتی برای کارکنان خود مسابقه برگزار کرده تا با این ویژگی‌ها آشنا شوند.

او همچنین با اشاره به شجاعت رهبر شهید در ادامه اخلاق دینی، تواضع، و انصاف را از دیگر ویژگی‌های رهبر شهید انقلاب برشمرد و با نقل خاطراتی از دوران زندان و سال‌های پس‌از انقلاب گفت: رهبر شهید حتی نسبت‌به افرادی که در دوران زندان ایشان را شکنجه کرده بودند، از رفتار انتقام جویانه پرهیز می‌کرد و بر رعایت حقوق اسیر تاکید داشت.

رفیعی با اشاره به علاقه رهبر شهید به ادبیات و هنر اظهار کرد: ایشان از کودکی با دیوان حافظ و شاهنامه فردوسی مانوس بود، شعر می‌سرود، در جلسات نقد شعر حضور داشت و شاهنامه را تجلی اندیشه ایرانی و دارای جایگاهی ارزشمند می‌دانست.

این استاد حوزه علمیه انتقادپذیری را از دیگر ویژگی‌های رهبر شهید دانست و افزود: ایشان از دریافت نامه‌های انتقادی استقبال می‌کرد و حتی تصریح داشت که این‌گونه نامه‌ها را بیشتر می‌پسندد.

او در پایان گفت: تواضع، شهرت‌گریزی و ساده‌زیستی را از ویژگی‌های آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای می‌دانم.

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