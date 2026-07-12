به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست ساماندهی بازار تاریخی سیرجان یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ به ریاست علیاصغر ذاکریهرندی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان و با حضور سید موید محسننژاد مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، سید رحیم رضوینسب فرماندار، مهدی بهرامی شهردار سیرجان و جمعی از مدیران اجرایی ذیربط در استانداری کرمان برگزار شد.
ذاکریهرندی معاون استاندار کرمان در این نشست با تاکید بر ضرورت پاسخگویی به مطالبات مردم اظهار کرد: همه دستگاهها باید با همافزایی و مسئولیتپذیری برای برآورده کردن انتظارات مردم گام بردارند و ساماندهی بازار تاریخی سیرجان را به عنوان یکی از اولویتهای مهم حوزه میراثفرهنگی و توسعه شهری دنبال کنند.
معاون عمرانی استاندار کرمان از تشکیل کمیته ویژه ساماندهی بازار تاریخی سیرجان به ریاست فرماندار و با عضویت تمامی دستگاههای موثر در حوزه احیا، مرمت و ساماندهی این مجموعه تاریخی خبر داد و افزود: این کمیته موظف است با برنامهریزی منسجم، روند اجرای مصوبات و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی را دنبال کند.
او همچنین بر بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای صنعتی و معدنی، بنگاههای بزرگ اقتصادی و بخش خصوصی برای تامین منابع و تسریع در اجرای طرحهای ساماندهی بازار تاریخی سیرجان تاکید و تصریح کرد: در صورت نیاز، از ظرفیت شورای تامین استان نیز برای تصویب و رفع موانع اجرایی استفاده خواهد شد.
ذاکریهرندی با اشاره به طرح توسعه بازار تاریخی سیرجان تصریح کرد: این طرح پس از اعمال اصلاحات از سوی مشاور و تایید شورای فنی ادارهکل میراثفرهنگی کرمان، برای اخذ تایید نهایی از وزارت میراثفرهنگی در اولویت انجام از طرف دستگاههای اجرایی و خدماتی دخیل در این امر قرار داشته باشد.
معاون عمرانی استاندار کرمان در پایان خاطرنشان کرد: در برابر تاریخ، تمدن و داشتههای ارزشمند میراثفرهنگی استان کرمان مسئول هستیم و حفاظت از این سرمایههای ماندگار، وظیفهای ملی و بیننسلی است.
حفظ اصالت بناهای ثبت ملی، اولویت ادارهکل میراثفرهنگی کرمان است
در ادامه این نشست، سید موید محسننژاد مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان با تاکید بر ضرورت دلسوزی و جدیت در انجام ماموریتهای حوزه میراثفرهنگی گفت: در بناهای ثبت ملی، حفظ و بازگرداندن اصالت تاریخی مهمترین اولویت میراثفرهنگی است و تمامی اقدامات مرمتی باید بر این اساس انجام شود.
محسننژاد افزود: با پشتیبانی فرمانداری، شهرداری و همراهی کارشناسان ادارهکل، مرمت، احیا و ساماندهی بازار تاریخی سیرجان با رعایت کامل ضوابط فنی و حفظ اصالت این اثر تاریخی دنبال خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان با اشاره به مسئولیت قانونی مالکان آثار ثبت ملی تصریح کرد: مالکان این بناها برابر قانون موظف به حفظ، صیانت و ساماندهی املاک تاریخی خود هستند و در صورت خودداری از انجام این تکالیف، موضوع به عنوان ترک فعل قابل پیگیری از مسیرهای قانونی و قضایی خواهد بود.
او در پایان بر اهمیت اجرای طرح مرمت و ساماندهی بازار تاریخی سیرجان برای بازگرداندن هویت تاریخی و فرهنگی این مجموعه ارزشمند، افزایش سرزندگی بافت تاریخی و فراهمسازی زمینه توسعه گردشگری و رونق اقتصادی شهر تاکید کرد.
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