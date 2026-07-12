۲۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۶

معاون عمرانی استاندار کرمان خبر داد:

تشکیل کمیته ویژه سامان‌دهی بازار تاریخی سیرجان به ریاست فرماندار

تشکیل کمیته ویژه سامان‌دهی بازار تاریخی سیرجان به ریاست فرماندار

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از تشکیل کمیته ویژه سامان‌دهی بازار تاریخی سیرجان به ریاست فرماندار این شهرستان خبر داد و بر استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، بنگاه‌های اقتصادی، صنایع و معادن و بخش خصوصی برای احیا، مرمت و بازآفرینی این اثر ارزشمند تاریخی تاکید کرد.

 به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست سامان‌دهی بازار تاریخی سیرجان یک‌شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ به ریاست علی‌اصغر ذاکری‌هرندی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان و با حضور سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، سید رحیم رضوی‌نسب فرماندار، مهدی بهرامی شهردار سیرجان و جمعی از مدیران اجرایی ذی‌ربط در استانداری کرمان برگزار شد.

 ذاکری‌هرندی معاون استاندار کرمان در این نشست با تاکید بر ضرورت پاسخگویی به مطالبات مردم اظهار کرد: همه دستگاه‌ها باید با هم‌افزایی و مسئولیت‌پذیری برای برآورده کردن انتظارات مردم گام بردارند و سامان‌دهی بازار تاریخی سیرجان را به عنوان یکی از اولویت‌های مهم حوزه میراث‌فرهنگی و توسعه شهری دنبال کنند.

معاون عمرانی استاندار کرمان از تشکیل کمیته ویژه سامان‌دهی بازار تاریخی سیرجان به ریاست فرماندار و با عضویت تمامی دستگاه‌های موثر در حوزه احیا، مرمت و سامان‌دهی این مجموعه تاریخی خبر داد و افزود: این کمیته موظف است با برنامه‌ریزی منسجم، روند اجرای مصوبات و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را دنبال کند.

او همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های صنعتی و معدنی، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و بخش خصوصی برای تامین منابع و تسریع در اجرای طرح‌های سامان‌دهی بازار تاریخی سیرجان تاکید و تصریح کرد: در صورت نیاز، از ظرفیت شورای تامین استان نیز برای تصویب و رفع موانع اجرایی استفاده خواهد شد.

ذاکری‌هرندی با اشاره به طرح توسعه بازار تاریخی سیرجان تصریح کرد: این طرح پس از اعمال اصلاحات از سوی مشاور و تایید شورای فنی اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان، برای اخذ تایید نهایی از وزارت میراث‌فرهنگی در اولویت انجام از طرف دستگاه‌های اجرایی و خدماتی دخیل در این امر قرار داشته باشد.

معاون عمرانی استاندار کرمان در پایان خاطرنشان کرد: در برابر تاریخ، تمدن و داشته‌های ارزشمند میراث‌فرهنگی استان کرمان مسئول هستیم و حفاظت از این سرمایه‌های ماندگار، وظیفه‌ای ملی و بین‌نسلی است.

 حفظ اصالت بناهای ثبت ملی، اولویت اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان است

 در ادامه این نشست، سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان با تاکید بر ضرورت دلسوزی و جدیت در انجام ماموریت‌های حوزه میراث‌فرهنگی گفت: در بناهای ثبت ملی، حفظ و بازگرداندن اصالت تاریخی مهم‌ترین اولویت میراث‌فرهنگی است و تمامی اقدامات مرمتی باید بر این اساس انجام شود.

 محسن‌نژاد افزود: با پشتیبانی فرمانداری، شهرداری و همراهی کارشناسان اداره‌کل، مرمت، احیا و سامان‌دهی بازار تاریخی سیرجان با رعایت کامل ضوابط فنی و حفظ اصالت این اثر تاریخی دنبال خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به مسئولیت قانونی مالکان آثار ثبت ملی تصریح کرد: مالکان این بناها برابر قانون موظف به حفظ، صیانت و سامان‌دهی املاک تاریخی خود هستند و در صورت خودداری از انجام این تکالیف، موضوع به عنوان ترک فعل قابل پیگیری از مسیرهای قانونی و قضایی خواهد بود.

او در پایان بر اهمیت اجرای طرح مرمت و سامان‌دهی بازار تاریخی سیرجان برای بازگرداندن هویت تاریخی و فرهنگی این مجموعه ارزشمند، افزایش سرزندگی بافت تاریخی و فراهم‌سازی زمینه توسعه گردشگری و رونق اقتصادی شهر تاکید کرد.

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کد خبر 1405042101452
محمد شجاعی
دبیر محمد آوخ

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