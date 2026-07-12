۲۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۱

معاون استاندار کرمان تاکید کرد:

رفع موانع سرمایه‌گذاری در گردشگری اولویت مدیریت استان کرمان است

رفع موانع سرمایه‌گذاری در گردشگری اولویت مدیریت استان کرمان است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با تاکید بر ضرورت صیانت از میراث‌فرهنگی و تسریع در احیا بافت‌های تاریخی، گفت: رفع موانع سرمایه‌گذاری، جلب مشارکت بخش خصوصی و تسریع در مرمت و بهره‌برداری از بناهای تاریخی، از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت استان برای تبدیل ظرفیت‌های تاریخی کرمان به فرصت‌های پایدار توسعه اقتصادی و رونق گردشگری است.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی‌اصغر ذاکری‌هرندی یک‌شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ در حاشیه کارگروه رسیدگی به طرح‌های پیشنهادی میراث‌فرهنگی، با اشاره به جایگاه ممتاز کرمان در حوزه میراث تاریخی و فرهنگی اظهار کرد: بافت‌های تاریخی و آثار ارزشمند استان، بخشی از هویت و تمدن کرمان هستند و حفاظت و بهره‌برداری صحیح از این ظرفیت‌ها، علاوه بر صیانت از میراث گذشتگان، زمینه‌ساز توسعه گردشگری، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد بود.

معاون عمرانی استاندار کرمان با بیان اینکه توسعه گردشگری بدون رفع موانع سرمایه‌گذاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی محقق نمی‌شود، افزود: در این نشست، طرح‌های گردشگری و مسائل اجرایی مرتبط با آن‌ها به‌صورت تخصصی بررسی و تصمیمات لازم برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و رفع موانع اتخاذ شد.

 او ساماندهی و مرمت قلعه اردشیر، قلعه دختر، پنج کاروانسرای تاریخی و بازار قلعه محمود را از مهم‌ترین محورهای این نشست برشمرد و گفت: این بناها علاوه بر ارزش تاریخی و فرهنگی، ظرفیت تبدیل شدن به کانون‌های مهم جذب گردشگر و توسعه اقتصادی شهر کرمان را دارند.

 ذاکری‌هرندی با اشاره به مصوبات مربوط به ساماندهی قلعه دختر تصریح کرد: مقرر شد آزادسازی بخش مورد تایید اداره‌کل میراث‌فرهنگی توسط شهرداری انجام و این اداره‌کل نیز حداکثر تا پایان مهرماه طرح اجرایی را نهایی و زمینه جذب منابع مالی و سرمایه‌گذار بخش خصوصی را فراهم کند تا عملیات اجرایی همزمان با آزادسازی آغاز شود.

 معاون عمرانی استاندار کرمان همچنین بر طراحی و ساماندهی فضای پیرامونی قلعه دختر با همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی تاکید کرد و افزود: این مجموعه تاریخی باید به فضایی شایسته برای حضور شهروندان و گردشگران تبدیل شود.

 او از تشکیل کمیته‌ای فنی با محوریت دفتر فنی استانداری برای پیگیری اجرای مصوبات مربوط به احیا پنج کاروانسرای تاریخی و بازار قلعه محمود خبر داد و گفت: این کمیته با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط، روند اجرای مصوبات را به‌صورت مستمر دنبال خواهد کرد.

ذاکری‌هرندی با تاکید بر نقش موقوفات در احیا بافت‌های تاریخی، خواستار مشارکت فعال اداره‌کل اوقاف و امور خیریه و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در مرمت و بهره‌برداری از بناهای تاریخی شد و خاطرنشان کرد: تبدیل به احسن املاک وقفی، ضمن حفظ نیت واقفان، می‌تواند به احیا بناهای تاریخی، افزایش بهره‌وری اقتصادی موقوفات و رونق گردشگری در شهرهای تاریخی استان از جمله کرمان، بم، رفسنجان و سیرجان کمک کند.

معاون عمرانی استاندار کرمان در پایان با تاکید بر اینکه کرمان از غنی‌ترین استان‌های کشور در حوزه میراث تاریخی و فرهنگی است، گفت: جبران کاستی‌های گذشته نیازمند همدلی همه دستگاه‌های اجرایی، تسهیل سرمایه‌گذاری، رفع موانع اداری و صیانت از اصالت بافت‌های تاریخی است تا این سرمایه ارزشمند در خدمت توسعه پایدار استان قرار گیرد.

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کد خبر 1405042101451
محمد شجاعی
دبیر محمد آوخ

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