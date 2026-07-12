به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی‌اصغر ذاکری‌هرندی یک‌شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ در حاشیه کارگروه رسیدگی به طرح‌های پیشنهادی میراث‌فرهنگی، با اشاره به جایگاه ممتاز کرمان در حوزه میراث تاریخی و فرهنگی اظهار کرد: بافت‌های تاریخی و آثار ارزشمند استان، بخشی از هویت و تمدن کرمان هستند و حفاظت و بهره‌برداری صحیح از این ظرفیت‌ها، علاوه بر صیانت از میراث گذشتگان، زمینه‌ساز توسعه گردشگری، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد بود.

معاون عمرانی استاندار کرمان با بیان اینکه توسعه گردشگری بدون رفع موانع سرمایه‌گذاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی محقق نمی‌شود، افزود: در این نشست، طرح‌های گردشگری و مسائل اجرایی مرتبط با آن‌ها به‌صورت تخصصی بررسی و تصمیمات لازم برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و رفع موانع اتخاذ شد.

او ساماندهی و مرمت قلعه اردشیر، قلعه دختر، پنج کاروانسرای تاریخی و بازار قلعه محمود را از مهم‌ترین محورهای این نشست برشمرد و گفت: این بناها علاوه بر ارزش تاریخی و فرهنگی، ظرفیت تبدیل شدن به کانون‌های مهم جذب گردشگر و توسعه اقتصادی شهر کرمان را دارند.

ذاکری‌هرندی با اشاره به مصوبات مربوط به ساماندهی قلعه دختر تصریح کرد: مقرر شد آزادسازی بخش مورد تایید اداره‌کل میراث‌فرهنگی توسط شهرداری انجام و این اداره‌کل نیز حداکثر تا پایان مهرماه طرح اجرایی را نهایی و زمینه جذب منابع مالی و سرمایه‌گذار بخش خصوصی را فراهم کند تا عملیات اجرایی همزمان با آزادسازی آغاز شود.

معاون عمرانی استاندار کرمان همچنین بر طراحی و ساماندهی فضای پیرامونی قلعه دختر با همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی تاکید کرد و افزود: این مجموعه تاریخی باید به فضایی شایسته برای حضور شهروندان و گردشگران تبدیل شود.

او از تشکیل کمیته‌ای فنی با محوریت دفتر فنی استانداری برای پیگیری اجرای مصوبات مربوط به احیا پنج کاروانسرای تاریخی و بازار قلعه محمود خبر داد و گفت: این کمیته با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط، روند اجرای مصوبات را به‌صورت مستمر دنبال خواهد کرد.

ذاکری‌هرندی با تاکید بر نقش موقوفات در احیا بافت‌های تاریخی، خواستار مشارکت فعال اداره‌کل اوقاف و امور خیریه و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در مرمت و بهره‌برداری از بناهای تاریخی شد و خاطرنشان کرد: تبدیل به احسن املاک وقفی، ضمن حفظ نیت واقفان، می‌تواند به احیا بناهای تاریخی، افزایش بهره‌وری اقتصادی موقوفات و رونق گردشگری در شهرهای تاریخی استان از جمله کرمان، بم، رفسنجان و سیرجان کمک کند.

معاون عمرانی استاندار کرمان در پایان با تاکید بر اینکه کرمان از غنی‌ترین استان‌های کشور در حوزه میراث تاریخی و فرهنگی است، گفت: جبران کاستی‌های گذشته نیازمند همدلی همه دستگاه‌های اجرایی، تسهیل سرمایه‌گذاری، رفع موانع اداری و صیانت از اصالت بافت‌های تاریخی است تا این سرمایه ارزشمند در خدمت توسعه پایدار استان قرار گیرد.

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